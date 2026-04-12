Ghana : short-list resserrée pour le sélectionneur de l’équipe nationale de football

La sélection d’un nouveau patron pour les Black Stars est désormais bien avancée après la récente réunion du Conseil exécutif de la Fédération ghanéenne de football. Les échanges ont permis de resserrer la liste des postulants, la fédération se rapprochant d’une décision qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Les techniciens portugais Paulo Bento et Fernando Santos ne figurent plus parmi les favoris, laissant la place à un groupe de candidats mêlant expériences internationales et connaissances du football africain. Sont notamment cités Carlos Queiroz, l’ancien entraîneur des Black Stars Kwesi Appiah, le sélectionneur actuel du Mali Tom Saintfiet, ainsi que le Croate Slaven Bilić.

Slaven Bilić, passé notamment par West Ham en Premier League, est présenté comme l’un des options les plus crédibles. Son parcours en club et en sélection, ainsi que sa réputation pour une organisation tactique stricte, correspondent au profil recherché par une fédération désireuse de redresser rapidement le niveau de la sélection nationale.

Rémunération et conditions contractuelles au cœur des discussions

Les questions financières risquent cependant de peser lourd dans le choix final. Les prétentions salariales et les clauses contractuelles seront scrutées à la loupe car la fédération doit composer entre des moyens limités et l’ambition d’attirer un technicien capable d’impulser un véritable projet sportif.

Dans un effectif dont les résultats ont alterné lors des dernières saisons, le prochain coach se verra confier la tâche de reconstruire la dynamique de groupe, d’améliorer la régularité des performances et de replacer le Ghana parmi les valeurs sûres du continent. Les discussions se poursuivent et toutes les parties gardent un œil sur l’issue des négociations.