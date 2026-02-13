Ghana: Mohammed Salisu forfait pour la Coupe du monde 2026

Gravement touché au genou en janvier, Mohamed Salisu manquera la Coupe du monde 2026, un coup dur pour le Ghana à quelques mois du tournoi.

La nouvelle est tombée comme un couperet pour le Ghana. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur en janvier, Mohamed Salisu ne disputera pas la Coupe du monde 2026. Le défenseur central de l’AS Monaco, opéré avec succès après sa blessure contractée face à l’Olympique Lyonnais, devra observer une longue période de convalescence.

Selon le médecin des Black Stars, le Dr Prince Pambo, les examens réalisés en France ont confirmé une indisponibilité d’au moins neuf mois pour le joueur de 26 ans. Malgré une rééducation déjà entamée et des premiers signaux jugés encourageants, le timing rend toute participation au Mondial impossible. Un véritable coup dur pour la sélection dirigée par Otto Addo, qui perd l’un de ses piliers défensifs à l’approche du tournoi.

Le staff médical s’est également montré rassurant concernant Francis Abu. Le milieu de terrain, touché gravement à la cheville lors de la Coupe Kirin face au Japon, devrait retrouver les terrains dans un délai estimé entre cinq et six mois après son opération. Son évolution est jugée positive.