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Ghana : Mahama installe le comité du fonds de 1 milliard de cedis pour Bawku

Le président ghanéen John Dramani Mahama a installé le 26 août 2026 un comité de cinq membres chargé de piloter le Bawku Revitalisation Fund, un fonds public de 1 milliard de cedis destiné aux infrastructures et au développement de Bawku et des districts environnants, dans la région du Nord-Est.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Ghana : Mahama installe le comité du fonds de 1 milliard de cedis pour Bawku
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Le comité est présidé par le ministre des Finances Cassiel Ato Forson. Mahama Ayariga, Cletus Abugri, Akamugri Donatus Atanga et Thomas Winsum Anabah en sont également membres.

Le fonds doit financer des infrastructures et d’autres interventions de développement dans une zone marquée par le conflit de Bawku. John Dramani Mahama a lié son lancement opérationnel à l’amélioration de la situation sécuritaire et a indiqué que cette mise en place suivait la réception, le 16 décembre 2025, du rapport du comité de médiation de l’Otumfuo.

Le chef de l’Etat avait annoncé ce fonds le 14 août 2026 lors d’un échange citoyen à Navrongo. Il a ajouté que des projets suspendus, dont celui du barrage de Tamli, pourraient reprendre si l’accalmie sécuritaire se confirme.

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