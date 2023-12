Ghana: Grand P et sa petite amie Eudoxie Yao se la coulent douce avec la légende Abedi Pelé

- Publicité-

La légende du football africain Abedi Ayew « Pelé » a partagé des moments privilégiés avec le chanteur guinéen et sensation des médias sociaux Grand P, aux côtés de sa petite amie ivoirienne, Eudoxie Yao, lors de leur visite au Ghana.

La star guinéenne des réseaux sociaux, Grand P, et sa pseudo petite amie, la bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, étaient cette semaine au Ghana. Le couple non conventuel était venu réchauffé les liens avec ses millions de fans le pays d’Afrique de l’ouest. Et cette tournée médiatique a visiblement connu de succès, avec la presse locale qui a fait écho des différentes activités des deux célébrités lors de leur périple.

L’un des moments forts de leur visite a été le rendez-vous intime avec la famille Ayew, en particulier le vénéré Abedi Ayew « Pelé ». La famille Ayew, y compris sa femme, a partagé les moments de joie sur des photos avec Grand P et sa partenaire qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant l’intrigue et l’admiration des fans.

Exprimant sa gratitude sur Twitter, Grand P a partagé: « C’est avec un grand plaisir de rencontrer la légende du football africain #ABEDI_AYEW_PELE. Merci LemaPress Ghana Ltd. »

Le rendez-vous entre le couple non conventionnel et la légende du football a suscité un intérêt et une admiration généralisés, les fans attendant avec impatience d’autres aperçus de leur temps ensemble.

Eudoxie Yao et Grand P ont pris de l’importance au Ghana en 2020 lorsqu’Eudoxie a déclaré sur Instagram que l’apparence physique ne devrait pas être un facteur déterminant dans une relation. Depuis, leur relation n’a cessé de capter l’attention des fans à travers le continent africain.