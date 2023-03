Ghana: Asamoah Gyan fait sensation avec sa somptueuse nouvelle demeure de plus d’un milliard (vidéo)

L’international Ghanéen Asamoah Gyan fait actuellement la une des médias sociaux au Ghana après la fuite d’une vidéo montrant l’intérieur de son manoir de 3 millions de dollars, soit plus d’un milliard en F CFA.

Asamoah Gyan, ancien capitaine de l’équipe nationale de football ghanéenne, a attiré l’attention des médias sociaux après la diffusion d’une vidéo de sa nouvelle résidence de McCarthy Hilla, d’une valeur estimée à trois millions de dollars, soit un milliard huit cent seize millions cinq cent mille dollars en lettre. Dans cette vidéo, partagée sur TikTok par un proche du célèbre footballeur, on découvre l’intérieur somptueux de la demeure, témoignage éloquent du goût exquis de l’athlète.

La chambre d’Asamoah Gyan, joliment décorée avec des peintures, des carreaux et d’autres objets modernes coûteux, reflète la passion de l’homme pour l’art et l’esthétique. Cette pièce n’est que l’un des nombreux endroits luxueux que l’on peut découvrir dans la vidéo. En effet, le manoir possède une salle de billard, une salle de sport, un café, un pub, un lieu de théâtre, un garage automatisé et bien plus encore, de quoi ravir les amateurs de luxe.

Très vite, la vidéo a suscité un engouement sans précédent sur les médias sociaux, avec de nombreux internautes exprimant leur admiration pour la richesse et le confort que reflète cette demeure. Faut-il le rappeler, la fortune d’Asamoah Gyan, est estimée à valeur nette de trente millions de dollars.