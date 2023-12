Ghana: Abedi Pelé convaincu que les Black Stars peuvent remporter la CAN 2023

L’ancienne star ghanéenne Abedi Pelé a exprimé sa confiance dans la capacité des Black Stars à remporter la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire.

Décevant lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avec notamment une défaite face aux Comores (0-1), le Ghana inquiète, à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des nations, qui s’ouvre en janvier prochain en Côte d’ivoire. Les Black Stars n’ont plus monté sur le toit de l’Afrique depuis leur sacre en 1982 et les chances de soulever le trophée de la 34è édition sont bien minces.

Ce qui n’est cependant pas pour faire peur à Abedi Pelé qui est convaincu que cette équipe ghanéenne remportera la CAN en terre ivoirienne. « Nous gagnerons. Il y aura nos chances. Nous avons été en finale trois fois, et je pense que notre chance sera peut-être cette fois-ci ou dans les quatre prochaines années« , a déclaré le triple Ballon d’Or africain dans une interview accordée à Vision 1 FM

Le Ghana est logé dans le groupe B du tournoi, qui se déroulera du 13 janvier 2024 au 11 février 2024, aux côtés de l’Égypte, du Mozambique et du Cap-Vert. Les Black Stars ont un historique de succès en CAN, ayant remporté le titre à quatre reprises, la dernière en 1982. Cependant, ils ont connu depuis lors des défaites en trois finales, notamment contre la Côte d’Ivoire en 1992 aux tirs au but et contre l’Egypte en 2010. ainsi qu’une douloureuse défaite contre la Côte d’Ivoire en 2015.

Malgré ces revers, Pelé reste optimiste quant aux perspectives du Ghana lors du prochain tournoi. Sa confiance est probablement ancrée dans les réalisations passées de l’équipe et dans sa capacité à apprendre des erreurs passées. Avec un esprit déterminé et des efforts renouvelés, les Black Stars pourraient en effet avoir de fortes chances de remporter leur cinquième titre continental.

