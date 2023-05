Ghana: à 80 ans, le ministre Dominic Fobih épouse une 9ème femme de 27 ans

- Advertisement -

L’ex-ministre ghanéen de l’Éducation et ancien député d’Assin Sud, le professeur Dominic Fobih, fait actuellement la UNE des médias sociaux à cause de son récent mariage avec une jeune femme de 27 ans.

À l’âge de 80 ans, le politicien et pédagogue ghanéen Dominic Fobih a uni sa destinée à une jeune femme d’affaires, lors d’une cérémonie de mariage somptueuse. Selon les médias locaux, la nouvelle épouse de l’académicien est une jeune femme d’affaires de 27 ans.

Des photos de la cérémonie ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, montrant le politicien et pédagogue vêtu d’un tissu kente coûteux, enlaçant tendrement sa nouvelle épouse qui était, elle, habillée d’une robe corset ornée de perles blanches et dorées.

Répandue telle une trainée de poudre, la nouvelle a suscité des réactions mitigées de la part des internautes. Pendant que certains saluaient l’amour et la joie de vivre de l’ancien ministre, d’autres par contre ont émis des réserves sur la différence d’âge importante entre le nouveau couple.

Pour rappel, le professeur Dominic Fobih a été député d’Assin Sud entre janvier 2001 et janvier 2017 sur la liste du Nouveau parti patriotique. Il a également occupé le poste de ministre des Terres, des Forêts et des Mines sous l’administration de l’ex-président John Agyekum Kufour. Agé de 80 ans, le mariage de l’ancien ministre a suscité l’étonnement et l’interrogation dans la société ghanéenne, où les mariages polygames sont de moins en moins courants.

