Ghana: 3 étudiants en médecine suspendus pour fuite de s&xtape

Trois étudiants en médecine dans la région d’Ashanti au Ghana ont été suspendus par la direction de leur établissement pendant un an pour leur implication dans une fuite de s&xtape, a-t-on appris auprès des médias locaux.

Les trois étudiants, tous en première année, auraient reconnu leur implication dans le scandale, d’où la décision des autorités de les sanctionner. Ils avaient comparu devant le comité de discipline de l’école.

Williams Adinkra, responsable des relations publiques de l’établissement, aurait déclaré dans une interview à l’émission matinale « Nyansapo » de l’OTEC 102.9 FM basée à Kumasi, le mardi 4 juillet 2023, que les autorités du collège n’approuveraient pas les fautes qui ont tendance à salir l’image du centre universitaire.

«Nous avons rencontré les trois étudiants immédiatement après la diffusion de la vidéo en ligne et ils ont admis l’infraction, les deux premières personnes qui se sont livrées à l’acte sexuel et l’ont capturé dans une vidéo. Ils ont déclaré l’avoir fait pendant leurs vacances, a-t-expliqué dans des propos relayés par Ghanaweb. On nous a dit que la troisième personne qui aurait publié la vidéo l’a téléchargée depuis le téléphone de la fille et lui a ensuite demandé 5000 Ghc » pour ne pas l’a balancée sur la toile.

«La vidéo a ensuite été publiée lorsque la jeune fille n’a pas fourni le montant demandé par son collègue étudiant et est ensuite devenue virale sur les réseaux sociaux. Alors que les trois purgent tous une suspension d’un an, celui qui a diffusé la vidéo sera renvoyé de l’établissement », a ajouté Ghanaweb citant Adinkra.

Des faits qui remontent à juin 2023

Le vendredi 23 juin 2023, un étudiant du Kwadaso SDA Nursing and Midwifery Training College a publié une vidéo en ligne montrant deux autres étudiants en train d’avoir des relations sexuelles. Il avait tenté de faire chanter la femme dans la vidéo en exigeant une rançon de 5 000 GHC, à défaut de quoi il a divulgué la bande explicite.

La dame lui avait donné le téléphone pour réparation lorsqu’il est tombé par hasard sur la vidéo d’elle et d’un autre étudiant en train de faire l’amour. Adinkra a déclaré que les rapports sexuels avaient eu lieu à l’extérieur du collège contrairement aux rapports antérieurs selon lesquels cela s’était produit à l’école.