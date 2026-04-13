Ghan : le nouveau sélectionneur sera connu cette semaine

La Fédération ghanéenne de football serait sur le point de clore sa quête d’un nouvel entraîneur pour les Black Stars, une décision qui devrait être rendue publique dans le courant de la semaine, a indiqué le ministre des Sports et des Loisirs, Kofi Adams.

Le poste d’entraîneur principal est vacant depuis le départ d’Otto Addo, remercié après les rencontres amicales disputées en mars contre l’Autriche et l’Allemagne. Depuis, l’encadrement technique de la sélection nationale est en phase de reconstruction.

Intervenant la semaine dernière sur Channel One TV, le député de Buem a expliqué que le dossier de recrutement était presque bouclé et que la fédération se préparait à annoncer le nom du successeur. Il a précisé que, si l’annonce n’intervenait pas avant la fin du week-end, elle serait dévoilée au plus tard au début de la semaine suivante.

Candidatures, calendrier et ambitions

Plusieurs techniciens au curriculum fourni ont été cités parmi les favoris pour prendre les rênes de la sélection, notamment Carlos Queiroz, Paulo Bento et Fernando Santos, tous reconnus pour leur expérience sur la scène internationale.

Le nouvel entraîneur est attendu pour prendre ses fonctions avant la rencontre amicale prévue contre le Mexique au mois de mai, confrontation destinée à servir de préparation à la Coupe du monde.

Sur le plan du tournoi mondial, le Ghana figure dans le groupe L et ouvrira sa compétition face au Panama le 17 juin, puis croisera le fer avec l’Angleterre le 23 juin avant d’affronter la Croatie le 27 juin. Kofi Adams s’est montré confiant quant aux chances de son équipe, estimant que le pays dispose des ressources pour viser très haut, y compris un parcours ambitieux lors de la Coupe du monde.