Gernot Rohr: « Mané doit s’adapter et s’installer en premier » au Bayern

Dans un entretien accordé à Sport Bild ce samedi, l’ancien sélectionneur du Nigeria Gernot Rohr a évoqué le transfert de Sadio Mané au Bayern Munich. Le technicien allemand estime que l’ancien attaquant de Liverpool doit s’adapter au sein d’un vestiaire qui compte déjà de nombreux leaders.

C’est l’un des gros coups du mercato estival. Il y a environ deux semaines, le Bayern Munich a officialisé la venue de Sadio Mané pour la somme de 40 millions d’euros. Le sénégalais va donc découvrir la saison prochaine un nouveau championnat, avec des exigences différentes de la Premier League. Pour l’ancien sélectionneur du Nigeria Gernot Rohr, Mané doit d’abord s’intégrer dans un vestiaire qui compte déjà plusieurs leaders.

«Le Bayern a déjà tellement de leader, Mané doit s’adapter et s’installer en premier. Ce n’est pas quelqu’un qui arrive et veut donner des ordres directs aux autres joueurs. Ce n’est pas son style, ce que j’apprécie vraiment chez lui, c’est sa modestie. Dans d’autres pays africains, j’ai vu les stars de l’équipe nationale traverser des villes de plus d’un million d’habitants en Ferrari. Mané ne se montre pas» a expliqué le technicien allemand pour Sport Bild.

Sadio Mané sort d’une nouvelle saison convaincante. Vainqueur de la CAN en début d’année avec le Sénégal, mais aussi des deux coupes locales avec Liverpool, l’ancien joueur de Southampton a inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues. Le Lion de la Teranga devra être l’élément décisif, qui permettra aux Bavarois de monter à nouveau sur le toit de l’Europe.