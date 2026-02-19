Gérard Depardieu : ce que va devenir son hôtel particulier XXL où il se terrait

Gérard Depardieu, 77 ans, voit son hôtel particulier du VIe arrondissement vendu après plus d’une décennie sur le marché, dans un contexte judiciaire et médiatique très chargé : les images diffusées dans le documentaire Les Scandales Depardieu et d’anciennes séquences de Complément d’Enquête ont ravivé les polémiques, tandis que l’acteur fait face à plusieurs plaintes et à des condamnations en appel.

Gérard Depardieu, 77 ans, voit son hôtel particulier du VIe arrondissement vendu après plus d’une décennie sur le marché, dans un contexte judiciaire et médiatique très chargé : les images diffusées dans le documentaire Les Scandales Depardieu et d’anciennes séquences de Complément d’Enquête ont ravivé les polémiques, tandis que l’acteur fait face à plusieurs plaintes et à des condamnations en appel.

Les révélations récentes montrent des propos déplacés tenus sur des plateaux de tournage, diffusés notamment dans l’émission Quotidien et issues d’images tournées en 2020 sur le film Umami. Des extraits précédemment rendus publics par Complément d’Enquête en octobre 2023 avaient déjà suscité l’attention des médias en montrant des propos à connotation sexuelle visant une mineure.

Sur le plan judiciaire, plusieurs procédures pèsent sur Gérard Depardieu : Charlotte Arnould l’accuse de faits datant de 2018, affaire renvoyée devant la cour criminelle de Paris et faisant l’objet d’un appel ; en mai 2024, l’acteur a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles sur le tournage des Volets verts en 2021, décision également frappée d’appel. D’autres plaintes ont été classées sans suite pour prescription.

Vente du 95 rue du Cherche-Midi : prix, acquéreur et caractéristiques

Le vaste hôtel particulier situé au 95 rue du Cherche-Midi, dans le VIe arrondissement de Paris, a finalement trouvé preneur après une mise en vente débutée en 2012. Mis à prix initialement proche de 50 millions d’euros, le bien a quitté le marché après plus de dix ans d’attente pour une transaction significativement inférieure au montant affiché à l’origine.

Selon CFNews Immo, la cession s’est conclue à 22,6 millions d’euros au profit d’un fonds britannique, Quantum Capital Funds. Le dossier indique que l’ensemble immobilier dépasse 1 800 m² et comprend l’hôtel de Chambon, dont les façades datent du début du XIXe siècle et sont inscrites aux Monuments historiques.

Acquis par Gérard Depardieu au milieu des années 1990 pour l’équivalent de 25 millions de francs, le bâtiment a fait l’objet d’importants travaux conduits par l’architecte Guillaume Trouvé et le décorateur Jacques Garcia. L’aménagement intérieur, inspiré du style Empire, comprend une piscine intérieure, de vastes espaces de réception, une salle à manger prolongée par une verrière façon orangerie, une cuisine professionnelle et cinq appartements répartis aux étages.

Un second bâtiment, aménagé en loft sur trois niveaux par l’artiste Bernard Quentin, complète l’ensemble, qui dispose également de jardins suspendus offrant des perspectives sur Paris. Malgré des projets évoquant une transformation en hôtel de luxe, le lieu n’a jamais pris cette vocation commerciale.

Installé depuis plusieurs mois dans ce lieu qu’il aurait utilisé comme refuge, selon des proches cités dans la couverture médiatique, Gérard Depardieu a entretenu des allées et venues entre cette adresse parisienne et son château de Tigné, en Anjou.

La transaction auprès de Quantum Capital Funds, confirmée par les sources immobilières, marque le changement de main du bien.