Gaza : l’armée israélienne assure contrôler des institutions du Hamas, dont le Parlement

L’armée israélienne a annoncé ce mardi 14 novembre avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la ville de Gaza, notamment le Parlement et des bâtiments du gouvernement et de la police.

Depuis l’attaque sanglante du Hamas le 7 octobre, qui a fait 1 200 morts en Israël, en majorité des civils selon les autorités israéliennes, l’armée israélienne bombarde sans répit la bande de Gaza et ses chars resserrent désormais leur étau sur la ville de Gaza, notamment autour des hôpitaux, utilisés selon Israël comme des bases logistiques et militaires par le Hamas.

Une stratégie qui s’avère payante puisque l’armée israélienne affirme, ce mardi 14 novembre, avoir pris le contrôle du « Parlement du Hamas, du QG du gouvernement, le siège de la police du Hamas et une faculté d’ingénierie qui servait à la production et au développement d’armes ».

Sur les réseaux sociaux, des images montrent des soldats israéliens déployant le drapeau bleu et blanc d’Israël sur l’estrade du chef du Parlement ainsi que des soldats posant devant un mur où est inscrit au-dessus d’un insigne « Siège de la police militaire ».

Troops of the IDFs Golani Brigade posing with an Israeli flag inside Gaza’s parliament building in Gaza City’s main Omar Al-Mukhtar street, after seizing the site. A clear illustration of Hamas’ loss of control over Gaza. pic.twitter.com/U80Z6tXTM7