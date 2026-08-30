Gaza : deux Palestiniens, dont un enfant de 3 ans, tués dans une frappe israélienne à Deir al-Balah

Une frappe israélienne a tué le 30 août 2026 deux Palestiniens, dont un enfant de trois ans, dans l’ouest de Deir al-Balah, près d’une boulangerie, selon des sources hospitalières à Gaza. L’attaque a aussi fait plusieurs blessés, alors que les violences se poursuivent dans l’enclave malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 11 octobre 2025.

Les victimes ont été conduites à l’hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa, à Deir al-Balah. L’armée israélienne a dit avoir visé Hassam Osama Hussein Nasir, qu’elle présente comme un membre de la branche armée du Hamas.

Les récits disponibles divergent toutefois sur la translittération du nom de la victime adulte, parfois orthographié Hussam Nusair. Dans son message du 30 août, l’armée israélienne a affirmé avoir agi pour supprimer une menace immédiate.

Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué le même jour que 1 318 Palestiniens avaient été tués depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu du 11 octobre 2025. Ce bilan replace la frappe de Deir al-Balah dans une séquence de violences toujours actives malgré l’accord.

Le ministère a aussi fait état, le 30 août, de cinq corps et de 14 blessés enregistrés dans l’enclave au cours des 24 dernières heures.