Gauthier Le Bret choisi pour remplacer Sonia Mabrouk et Jean-Marc Morandini sur CNews

CNews procède à un remaniement majeur de sa grille : selon Le Parisien, le journaliste Gauthier Le Bret a été choisi pour reprendre la tranche stratégique de la fin de matinée et du début d’après‑midi, jusque‑là occupée par Sonia Mabrouk et Jean‑Marc Morandini, dans un objectif affiché de stabilisation de la programmation jusqu’à la fin de la saison.

Jusqu’à présent, la chaîne du groupe Canal+ proposait la matinale prolongée de Pascal Praud suivie de « Morandini Live », diffusée de 10h30 à 12h, puis « Midi News » présenté par Sonia Mabrouk de 12h à 14h. Les dernières semaines ont été marquées par des ajustements successifs et des polémiques qui ont contraint la direction à revoir l’organisation de ces créneaux.

Face à ces mouvements, CNews avait mis en place une solution transitoire : Pascal Praud a vu son émission prolongée de trente minutes, jusqu’à 11h, la tranche 11h‑12h a été confiée à Thomas Bonnet et Pierre de Vilno, voix historique d’Europe 1, a assuré les deux heures suivantes. Cette configuration provisoire devait permettre à la chaîne de gérer l’intervalle laissé par le retrait de Jean‑Marc Morandini et l’éviction récente de Sonia Mabrouk.

Une nouvelle tranche matinale confiée à un jeune journaliste

À compter du lundi 23 février, la grille évoluera de nouveau : Pascal Praud conservera son extension matinale et animera de 9h à 11h, mais Thomas Bonnet cédera sa place à Gauthier Le Bret, chargé de lancer une nouvelle émission diffusée de 11h à 13h du lundi au jeudi. Cette nouvelle formule reprend les deux anciens créneaux occupés par Jean‑Marc Morandini et Sonia Mabrouk.

Agé d’une trentaine d’années, Gauthier Le Bret prend donc les rênes d’une tranche clé de la grille nationale. La chaîne l’a placé au centre d’une stratégie visant à stabiliser la matinale et l’antenne du début d’après‑midi durant la période restante de la saison en cours, après les remaniements et remplacements temporaires opérés ces dernières semaines.

Pour l’accompagner, la nouvelle émission s’appuiera sur une équipe renouvelée comprenant Erik Tegnér et Jules Torres. La formule, annoncée par la direction de CNews et relayée par Le Parisien, doit permettre d’assurer la continuité de la programmation entre la fin de la matinale et le début d’après‑midi.

