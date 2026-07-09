Gaston Ardisson sous le choc après la mort rapide de ses parents Thierry Ardisson et Béatrice et explique pourquoi

Thierry Ardisson, figure emblématique du paysage audiovisuel français, est décédé le 14 juillet 2025 à l’âge de 76 ans, des suites d’un cancer du foie. Reconnu pour son style inimitable mêlant provocation, élégance et culture, il a marqué plusieurs générations grâce à ses émissions phares telles que Tout le monde en parle, Salut les Terriens ! ou encore L’Hôtel du Temps. Moins de sept mois après sa disparition, son ex-épouse Béatrice Louslan, illustratrice sonore et musicienne, est morte elle aussi le 18 février 2026, emportée par un cancer. Ce double deuil tragique a bouleversé leur fils cadet, Gaston Ardisson, qui s’est confié sur ce drame familial inédit dans les colonnes du magazine Gala.

Jeune homme de 30 ans, Gaston Ardisson a détaillé la brutalité de ces pertes successives. Conscient depuis plusieurs mois de la gravité de la maladie qui affectait ses parents, il n’en a pas moins été profondément touché par leur décès rapide. « Je les savais en sursis mais je ne m’attendais pas à ce qu’ils partent si vite », a-t-il déclaré. Gaston a également tenu à souligner la dignité avec laquelle Thierry et Béatrice ont traversé leurs derniers instants, sans jamais se plaindre ni alourdir le fardeau de leurs proches.

Thierry Ardisson et Béatrice Louslan s’étaient unis en 1988 et ont eu ensemble trois enfants : Manon, née en 1989, Ninon, née en 1991, et Gaston, le benjamin, né en 1996. Malgré la douleur, la fratrie est restée soudée et a dû apprendre à vivre sans ses deux parents en l’espace de quelques mois seulement. Les deux figures emblématiques ont choisi de protéger leurs enfants en ne les alertant jamais pleinement sur la rapidité de leur maladie.

Gaston Ardisson entre deuil et renouveau familial

Dans un contexte familial éprouvant, Gaston Ardisson a pourtant décidé de regarder vers l’avenir. Il s’est marié récemment avec sa compagne Ximena Aguilar, d’origine mexicaine, le 5 juillet 2026, lors d’une cérémonie religieuse célébrée dans l’église de la Madeleine à Paris. Cette union a été célébrée en présence de ses deux sœurs ainsi que d’Audrey Crespo-Mara, journaliste et compagne de Thierry Ardisson depuis 2014, qui reste un pilier discret de la famille depuis la disparition de l’animateur.

Audrey Crespo-Mara elle-même a exprimé le soulagement ressenti face à ce mariage, qu’elle considère comme un premier moment de joie partagé par la famille après une longue période de deuil. Cet événement apporte une lumière dans une famille encore marquée par la disparition récente de deux êtres chers.

Thierry Ardisson, surnommé « l’homme en noir », est une figure majeure de la télévision française, avec un style d’interview sans concession qui a marqué plus de quarante ans de carrière. À partir de 1998, il a animé Tout le monde en parle aux côtés de Laurent Baffie sur France 2, avant de lancer Salut les Terriens ! en 2006 sur Canal+, puis sur C8, atteignant des audiences dépassant régulièrement le million de téléspectateurs. Ardisson était aussi producteur et avait notamment porté à l’antenne On a tout essayé.