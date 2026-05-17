Garnier Fructis : la gamme Kératine Liss promet 3 jours de cheveux lisses et brillants

Garnier Fructis lance Kératine Liss , une gamme conçue pour lisser la fibre capillaire et protéger les cheveux contre l’humidité. Composée d’un shampooing , d’un masque et d’un spray thermo‑actif , cette routine s’appuie sur un Complexe Lissant enrichi en kératine végétale et en huile d’argan et promet des cheveux visiblement plus lisses, plus brillants et disciplinés pendant plusieurs jours.

Face aux problèmes courants — frisottis, longueurs indisciplinées et perte de brillance sous l’effet de l’humidité — la marque propose une approche en trois étapes destinée à simplifier le geste beauté quotidien. Les formules mises en avant visent à agir dès le lavage, puis à renforcer et sceller l’action lissante lors d’un soin intensif, pour enfin fixer et protéger le coiffage à la chaleur.

Au centre de la démarche, le Complexe Lissant repose sur la combinaison de la kératine végétale, présentée comme gainante et disciplinante, et de l’huile d’argan, appréciée pour ses propriétés nourrissantes et protectrices. Selon Garnier Fructis, cette association lisse visuellement la cuticule du cheveu, réduit l’apparence des frisottis et apporte de la douceur sans alourdir les longueurs.

Une routine complète pour des cheveux lisses plusieurs jours

La première étape de la gamme est le Shampooing Kératine Liss, formulé pour préparer la fibre capillaire au lissage dès le lavage. Le produit nettoie le cuir chevelu et les longueurs tout en initiant un effet lissant, tout en visant à préserver la douceur des cheveux. Garnier annonce des garanties chiffrées pour ce shampoing : jusqu’à 3 jours de cheveux lisses et +99 % de brillance, positionnant le produit comme une base anti‑frisottis avant les soins complémentaires.

Le second geste est le Masque Kératine Liss, un soin intensif destiné à nourrir en profondeur et à prolonger l’effet lissant. Sa texture riche est décrite comme enveloppante, capable de lisser les écailles du cheveu pour renforcer la brillance naturelle et améliorer la maniabilité des cheveux. Le masque revendique également jusqu’à 3 jours de maintien du lissage, une protection durable contre l’humidité et des cheveux jusqu’à 5 fois plus lisses.

Enfin, le troisième produit et point de finition de la routine est le Spray Lissant Diamond Liss, présenté comme l’élément « star » de la gamme. Thermo‑actif, il s’active sous l’effet de la chaleur du sèche‑cheveux pour offrir une finition brillante et un effet lisse durable. Garnier indique que le spray procure jusqu’à 100 heures de brillance diamant et assure une protection thermique jusqu’à 230°C, agissant à la fois comme agent de finition anti‑frisottis et comme bouclier face aux appareils chauffants.