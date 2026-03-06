Gareth Bale révèle pourquoi il a choisi le Real Madrid plutôt que Manchester United

L’ancien ailier gallois, Gareth Bale, a confié que, malgré une offre plus importante de Manchester United, son choix était déjà fait pour rejoindre le Real Madrid en 2013, évoquant aussi un accord informel avec Daniel Levy pour éviter un transfert vers un rival de Tottenham Hotspur.

L’ancien ailier gallois, Gareth Bale, a confié que, malgré une offre plus importante de Manchester United, son choix était déjà fait pour rejoindre le Real Madrid en 2013, évoquant aussi un accord informel avec Daniel Levy pour éviter un transfert vers un rival de Tottenham Hotspur.

L’ancien international gallois Gareth Bale est revenu sur les coulisses de son transfert au Real Madrid en 2013, révélant pourquoi il avait finalement écarté une offre de Manchester United. Invité du podcast Stick To Football de The Overlap, l’ancien ailier a expliqué qu’un accord passé avec le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, l’empêchait de rejoindre un rival direct en Premier League.

Selon Bale, Manchester United avait pourtant proposé une somme plus importante que celle du club madrilène pour convaincre Tottenham de le laisser partir. « J’ai discuté avec Manchester United. Ils ont même fait une offre supérieure à celle du Real Madrid. J’ai parlé avec David Moyes. Mais de toute façon, mon cœur était déjà tourné vers Madrid », a confié l’ancien joueur.

Publicité