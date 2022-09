Garde à vue de Kaaris pour violences conjugales : voici la réaction hilarante de Booba

Le mercredi 28 septembre, Kaaris était en garde à vue, au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l’Essonne, en France. Le rappeur de Sevran est accusé par son ex-femme et mère de sa fille, Linda P.. Profitant de l’occasion, son ex-mentor, Booba, a réagi de la plus hilarante des manières.

Kaaris est dans de sales draps, après que son ex-femme et mère de sa fille l’a dénoncé, pour violences conjugales. Le rappeur franco-ivoirien avait été convoqué au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l’Essonne, le mercredi 28 septembre 2022.

Selon des messages vocaux de Linda P, disponibles sur les réseaux sociaux, depuis juillet dernier, l’affaire remonte en janvier 2021. Le contenu de ces audios renseignent que Kaaris aurait levé la main sur elle, lui assenant « des coups de pied et coups de poing, tout en lui arrachant les ongles ». Suite à cela, Linda s’est empressée de porter plainte contre Kaaris. Ce dernier en a fait de même contre son ex-compagne, pour dénonciation calomnieuse.

Via son avocat, Kaaris a fait savoir que la mère de sa fille « a orchestré, de toutes pièces, les faits de violences (…) pour exercer une forme de pression médiatique, juridique et financière. » En dépit de ses explications, le rappeur avait été convoqué au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l’Essonne, ce mercredi 28 septembre 2022.

Sur place, Kaaris apprend qu’il est placé en garde à vue, à en croire BFMTV, citant le parquet d’Evry. Selon la même source, une confrontation aura lieu, plus tard, entre les deux antagonistes. Comme l’a expliqué l’avocat de la plaignante, Me Gabeaud, la jeune femme est « très déterminée à faire valoir ses droits et vit très mal les violences conjugales, dont elle a été victime ».

La situation de Kaaris n’a, évidemment, pas laissé indifférent Booba, qui ne rate, d’ailleurs, aucune occasion, pour tacler son ex-lieutenant.

En effet, au détour d’un tweet, à travers lequel il désigne le prénom de son vis-à-vis, le Duc de Bologne a relayé un lien, qui redirige vers un article, évoquant l’affaire.

Aux dernières nouvelles, après huit heures de garde à vue, le rappeur est ressorti libre du commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois. Mais, selon le ministère public, l’enquête préliminaire se poursuit.