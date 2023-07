Game of Thrones: Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) revient sur son mal-être durant le tournage

- Publicité-

Interprète de Daenerys Targaryen dans la saga à succès Game of Thrones, Emilia Clarke est revenue sur Los Angeles Times, des difficultés qu’elle a rencontrées lors du tournage de la série dramatique de HBO.

Si la saga a connu un succès planétaire, avec notamment son entrée dans le livre des records comme étant la série la plus diffusée dans le monde, avec 173 pays, le tournage de Game of Thrones n’a pas du tout été une partie de plaisir, au moins pour ses acteurs. C’est le cas d’Emilia Clarke qui a traversé plusieurs situations dramatiques dans la réalisation de ce projet, qui s’inscrit désormais comme une référence incontournable.

Interprète de Daenerys Targaryen, l’une des protagonistes de la série dramatique de HBO, l’actrice britannique a subi deux ruptures d’anévrisme, survenues en 2011 et 2013. Quelques années plus tard, en 2016, elle a perdu son père, Peter Clarke. Des moments difficiles pour la star anglaise qui est revenue sur cette sombre période de sa vie dans une interview accordée à Los Angeles Times.

«Il y avait des moments où j’étais vraiment triste dans cette émission, simplement parce que j’étais une jeune femme dans la vingtaine», a déclaré Emila Clarke qui avait rejoint l’équipe de la série d’heroic-fantasy à 24 ans. «Tout cela se passait pendant que ‘Game of Thrones’ se déroulait, ce qui pouvait parfois être très déroutant.»

Cependant, avec le temps, Emilia a appris à apprécier à quel point son expérience dans la série était spéciale et se sent « chanceuse » d’avoir joué le rôle de la Mère des Dragons et prétendante au trône de fer. «Ce n’est pas un rôle minable avec lequel être associé. Daenerys, j’espère, est associée à un certain calibre de travail, donc j’ai de la chance que ce soit le cas. Tant que les gens ne me posent pas de questions sur la nudité», a-t-elle ajouté.

Lancée par ce passage dans la série de HBO, Emilia Clarke a depuis joué dans plusieurs film dont « Secret Invasion », dernière série Marvel en date. Elle a également interprété Jean Kerr, épouse du sénateur Joseph McCarthy (Michael Shannon), dans le biopic centré sur ce dernier. La jeune dame âgée aujourd’hui de 36 ans a aussi mise dans la peau de l’épouse précurseuse de l’écrivain Oscar Wilde dans « An Ideal Wife« .

