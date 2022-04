Gambie – Elections à l’Assemblée Nationale: la CEDEAO déploie 40 observateurs à Banjul

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a annoncé ce jeudi, avoir déployé 40 observateurs en Gambie pour la supervision des élections à l’Assemblée Nationale.

La Mission d’observation des élections de la CEDEAO (CEDEAo-EOM) aux élections de l’Assemblée nationale en Gambie, est déjà à Banjul. Les observateurs ont été déployés ce jeudi 7 avril 2022, à Banjul, en vue des élections parlementaires du 9 avril 2022. A travers cette mission, l’organisation sous-régionale entend soutenir, surveiller l’ensemble du processus électoral et s’assurer que les élections se déroulent dans le calme pour la consolidation de la paix et de la sécurité dans la région.

« Je suis pleinement conscient des enjeux élevés de ces élections, des obstacles franchis, des sacrifices faits et des défis rencontrés. Il est donc impératif que nous réussissions notre mission pour faire en sorte que ce processus soit transparent, libre, équitable, crédible, pacifique et inclusif. Nous souhaitons avoir un processus inclusif et compétitif qui conduira à l’acceptation du verdict des bulletins de vote par tous les candidats” a déclaré le chef de la mission d’observation des élections de la CEDEAO aux élections de l’Assemblée nationale en Gambie, S.E. Dr. Mohamed Ibn Chambas, ancien Président de la Commission de la CEDEO.

Les observateurs ont été déployés dans les sept (7) régions administratives du pays. La CEDEAO a apporté son soutien au processus démocratique en Gambie et s’est engagée à accompagner le gouvernement et le peuple à travers les élections parlementaires, souligne un communiqué de la CEDEAO.

