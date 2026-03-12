Galatasaray: Didier Drogba salue l’hommage des supporters à Victor Osimhen

Avant le duel de la Ligue des champions face à Liverpool FC, les fans de Galatasaray ont déployé un tifo émouvant en hommage à la mère défunte de Victor Osimhen, un geste salué par l’ancienne légende du club, Didier Drogba.

Avant le duel de la Ligue des champions face à Liverpool FC, les fans de Galatasaray ont déployé un tifo émouvant en hommage à la mère défunte de Victor Osimhen, un geste salué par l’ancienne légende du club, Didier Drogba.

L’ancien buteur de Chelsea FC, Didier Drogba, a tenu à saluer le geste des supporters de Galatasaray envers Victor Osimhen, à l’occasion d’un hommage particulièrement émouvant rendu à l’attaquant nigérian. Avant la rencontre de Ligue des champions disputée mardi face à Liverpool FC, les fans du club stambouliote ont déployé un spectaculaire tifo dans les tribunes. La fresque géante représentait Osimhen aux côtés de sa fille ainsi que de sa défunte mère, dans un hommage chargé d’émotion.

Un geste qui n’a pas laissé indifférent Didier Drogba. L’ancien international ivoirien, passé par Galatasaray en fin de carrière et bien au fait de la ferveur des supporters du « Cim-Bom », a partagé l’image du tifo sur les réseaux sociaux. « Je te l’avais dit, tu as une armée de lions avec toi, Victor Osimhen. Toutes mes condoléances et courage », a écrit l’ancien attaquant.

Publicité

Quelques jours plus tôt, dans un entretien accordé à The Players’ Tribune, Victor Osimhen était revenu avec émotion sur son enfance difficile, marquée notamment par la disparition précoce de sa mère et son éducation aux côtés de son père. Ce témoignage poignant avait largement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant une vague de soutien chez les supporters de Galatasaray. Ces derniers ont alors décidé de lui rendre hommage de manière spectaculaire dans les tribunes, illustrant une nouvelle fois la relation passionnée qui unit le club turc à ses joueurs