Benin Web TV
LIVE

Galatasaray: Didier Drogba salue l’hommage des supporters à Victor Osimhen

Avant le duel de la Ligue des champions face à Liverpool FC, les fans de Galatasaray ont déployé un tifo émouvant en hommage à la mère défunte de Victor Osimhen, un geste salué par l’ancienne légende du club, Didier Drogba.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
308vues
Galatasaray: Didier Drogba salue l’hommage des supporters à Victor Osimhen
Publicité
1 min de lecture
Read in English
Google News

Avant le duel de la Ligue des champions face à Liverpool FC, les fans de Galatasaray ont déployé un tifo émouvant en hommage à la mère défunte de Victor Osimhen, un geste salué par l’ancienne légende du club, Didier Drogba.

L’ancien buteur de Chelsea FC, Didier Drogba, a tenu à saluer le geste des supporters de Galatasaray envers Victor Osimhen, à l’occasion d’un hommage particulièrement émouvant rendu à l’attaquant nigérian. Avant la rencontre de Ligue des champions disputée mardi face à Liverpool FC, les fans du club stambouliote ont déployé un spectaculaire tifo dans les tribunes. La fresque géante représentait Osimhen aux côtés de sa fille ainsi que de sa défunte mère, dans un hommage chargé d’émotion.

Un geste qui n’a pas laissé indifférent Didier Drogba. L’ancien international ivoirien, passé par Galatasaray en fin de carrière et bien au fait de la ferveur des supporters du « Cim-Bom », a partagé l’image du tifo sur les réseaux sociaux. « Je te l’avais dit, tu as une armée de lions avec toi, Victor Osimhen. Toutes mes condoléances et courage », a écrit l’ancien attaquant.

Publicité

Quelques jours plus tôt, dans un entretien accordé à The Players’ Tribune, Victor Osimhen était revenu avec émotion sur son enfance difficile, marquée notamment par la disparition précoce de sa mère et son éducation aux côtés de son père. Ce témoignage poignant avait largement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant une vague de soutien chez les supporters de Galatasaray. Ces derniers ont alors décidé de lui rendre hommage de manière spectaculaire dans les tribunes, illustrant une nouvelle fois la relation passionnée qui unit le club turc à ses joueurs



Articles liés

Mondial 2026: la tension monte entre les États-Unis et l’Iran autour de la participation de la Team MelliMondial 2026: la tension monte entre les États-Unis et l’Iran autour de la participation de la Team MelliMondial 2026: la FIFA étudie des solutions après le retrait de l’Équipe d’IranMondial 2026: la FIFA étudie des solutions après le retrait de l’Équipe d’IranMaroc : Fouzi Lekjaa affirme ne pas vouloir démissionner de la FRMFMaroc : Fouzi Lekjaa affirme ne pas vouloir démissionner de la FRMFTogo : premier regroupement de Patrice Neveu avec la sélection de footballTogo : premier regroupement de Patrice Neveu avec la sélection de football
Merci pour votre lecture — publicité