Gabon : Shan’L annonce la fin de sa collaboration avec Direct PROD, sa maison de production

La diva gabonaise de la musique, Shan’L a récemment annoncé la fin de sa collaboration avec sa maison de Production Direct PROD. Elle l’a fait savoir à travers une publication sur sa page Facebook.

La belle Channelle Lekogo, connue plus sous le pseudonyme professionnel Shan’L, fait partie des incontestables artistes gabonaises, les plus en vue en Afrique ces dernières années. Elle est devenue très célèbre grâce à ses titres « TCHIZAMBENGUE », « Où est le mariage », «c’est pas les gbé gbé gbé », produites par la maison Direct PROD, qui ont connu de véritables succès dans le monde.

Mais dans un message publié sur sa page Facebook, elle a annoncé la fin de sa collaboration avec ladite maison de Production.

« Il parait que même les plus belles choses ont une fin…Il parait qu’il faut accepter son destin… Après plus d’une dizaine d’années, je viens vous annoncer la fin de ma collaboration avec ma maison de Production Direct PROD. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Je vous suis et vous serai toujours reconnaissante pour tout votre travail sur l’artiste que je suis aujourd’hui.

Je vous remercie du fond de mon cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi. Il est rare de rencontrer des personnes dévouées, des personnes qui nous ont beaucoup donné. Vos efforts ne sont jamais passés inaperçus », a-t-elle écrit.

Elle a poursuivi en manifestant toute sa gratitude à son producteur. « Un Merci particulier à toi mon papa Edgar YONKEU, tu n’as pas été qu’un producteur pour moi, tu es et seras toujours mon père spirituel musical… », a-t-elle fait savoir.

Pour Shan’L, savoir dire merci est un acte de politesse. « Savoir remercier, c’est bien plus qu’une politesse élémentaire. C’est avant tout un état d’esprit, un art de vivre presque, mais aussi une preuve d’humilité et de reconnaissance. Un « merci » n’est appréciable que s’il est réellement sincère. C’est l’idéalisation de ce duo (Direct Prod & Shan’L) que j’ai toujours porté avec fierté et que je garderais en moi. Je ne regrette rien de cette passion partagée, bien au contraire. Mais aujourd’hui je vole de mes propres ailes …. La fin n’existe pas elle n´est que renaissance. Je suis et resterai votre kinda » pouvait-on lire sur sa page.

Pour rappel, Shan’L a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment celui de la Meilleure artiste d’Afrique centrale aux AFRIMA en 2019 et au PRIMUD en 2018 et 2020.