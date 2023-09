Gabon: Raymond Ndong Sima dévoile son gouvernement

Le Premier ministre du Gabon, Raymond Ndong Sima, a récemment dévoilé la composition de son gouvernement, marquant le début d’une nouvelle ère politique pour le pays.

Samedi, les téléspectateurs gabonais se sont réunis pour écouter le Premier ministre, Raymond Ndong Sima, lire le décret présidentiel révélant les noms des 26 membres qui composeront son gouvernement. Cette équipe, soigneusement choisie, comprend des personnalités de divers horizons et certains vétérans ayant servi sous l’ancien président Omar Bongo. L’annonce a été un moment de grande importance pour le Gabon, marquant un tournant politique après des années de stabilité relative sous l’ancien président Ali Bongo.

Parmi les membres clés de ce nouveau gouvernement, on trouve Murielle Minkoué, ministre de la Réforme des Institutions, chargée de repenser le paysage politique gabonais. Le ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye, devra s’occuper des questions d’intégration sous-régionale et des Gabonais vivant à l’étranger, tandis que Paul-Marie Gondjout, en tant que ministre de la Justice, devra veiller à l’application de la loi et à la transparence du système judiciaire.

Le gouvernement s’engage également à améliorer les secteurs sociaux du pays, avec le Pr. Adrien Moungouou en tant que ministre de la Santé et des Affaires sociales, et Camélia Ntoutoume Leclercq à la tête de l’Éducation nationale et de la formation civique. La recherche scientifique et l’innovation technologique seront sous la supervision du Pr. Hervé Ndoume Essingone, qui occupera le poste de ministre de l’Enseignement supérieur.

La préservation de l’environnement et la gestion des ressources naturelles sont également des priorités, avec le Colonel Maurice Ntossui en tant que ministre des Eaux et Forêts. Marcel Abéké, quant à lui, sera en charge du secteur pétrolier, tandis qu’Hervé-Patrick Opiangah dirigera le ministère des Mines pour exploiter le potentiel minier du Gabon.

Le nouveau gouvernement gabonais sous la direction de Raymond Ndong Sima semble prêt à relever les nombreux défis qui se dressent devant lui. Avec une équipe composée de personnalités compétentes et diverses, le Gabon peut espérer un avenir plus prometteur, axé sur la réforme, la croissance économique et le bien-être de ses citoyens.