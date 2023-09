Gabon: le général Brice Oligui Nguema a prêté serment

- Publicité-

Ce lundi 4 septembre, le général Brice Oligui Nguema a officiellement prêté serment en tant que président de transition du Gabon. Vêtu de son imposant costume d’apparat rouge de la Garde républicaine, le chef de l’unité d’élite de l’armée a solennellement juré de préserver le régime républicain et les acquis de la démocratie.

Après avoir mené un coup d’État contre le président Ali Bongo au lendemain des élections présidentielles, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment en tant que président de transition, ce lundi 4 septembre 2023. Dans son discours prononcé devant les juges de la Cour constitutionnelle, Oligui Nguema a exprimé son engagement envers la démocratie et les droits humains.

Parmi les points saillants de son serment, le général a promis d’amnistier les « prisonniers d’opinion », une mesure qui devrait contribuer à apaiser les divisions politiques dans le pays. Il a également annoncé son intention de mettre en place des « institutions plus démocratiques », bien qu’il n’ait pas précisé les détails de ces réformes. De plus, le général a évoqué la perspective d’organiser des élections libres et transparentes à l’avenir, sans toutefois préciser la durée de la période de transition.



Vendredi dernier, le général Oligui avait déjà annoncé son intention d’organiser des élections libres, transparentes et crédibles, mais cette promesse était assortie de la condition préalable d’adopter une nouvelle Constitution par référendum. Cette nouvelle Constitution viserait à créer des institutions davantage conformes aux principes démocratiques et au respect des droits de l’homme.