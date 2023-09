Gabon: le chef de la junte s’oppose à l’organisation précipitée des élections

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, désigné par les organisateurs du coup d’État militaire au Gabon comme chef de l’État pour une période transitoire, estime qu’il n’y a pas lieu de se précipiter pour organiser de nouvelles élections dans le pays.

« Notre objectif est d’agir le plus rapidement possible, rapidement mais avec certitude. Agir vite ne veut pas dire organiser des élections à la hâte, ce qui conduirait aux mêmes erreurs [que par le passé], les mêmes personnes continueraient à être au pouvoir et tout redeviendrait normal », a déclaré le président, cité par la chaîne de télévision Al Jazeera.

Cette déclaration intervient dans un contexte de pression croissante sur le chef des putchistes gabonais pour qu’il rende le pouvoir à un gouvernement civil, selon la chaîne.