Gabon : l’ARCEP relance le 1331 et structure le dialogue sur la qualité télécoms

Le Gabon a relancé, le 20 août à Libreville, son dispositif de suivi de la qualité des services de télécommunications à l’occasion d’une rencontre de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) avec des opérateurs, des fournisseurs de services et des associations de consommateurs.

Selon l’ARCEP Gabon, le numéro court 1331 est de nouveau fonctionnel pour informer et orienter les usagers. Le régulateur met aussi en avant l’application DQoS Gabon, qui permet de signaler des incidents et des problèmes de qualité sur les réseaux et services de communications électroniques.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du comité d’échanges prévu par la délibération 0005/ARCEP/CR/2026 du 23 mars 2026. L’objectif est d’installer un cadre régulier de dialogue sur la qualité de service, le traitement des réclamations et le suivi des obligations imposées aux opérateurs.

La démarche prolonge des travaux déjà engagés par le régulateur en 2026 sur la mesure de la qualité de service et l’expérience client. En juin, l’ARCEP Gabon avait notamment présenté ces sujets lors d’une réunion régionale du secteur organisée sous l’égide de l’UIT-T.

Selon l’ARCEP, ce comité doit désormais formuler des recommandations pour améliorer la qualité des services, renforcer la prise en charge des plaintes et mieux suivre les engagements des opérateurs.