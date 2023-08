Gabon – Elections: le gouvernement annonce la fermeture des frontières

- Publicité-

À la veille des élections présidentielle, législatives et locales au Gabon, le ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha, a annoncé la fermeture des frontières terrestres et maritimes en vue d’assurer la sécurité du processus électoral.

Le Gabon se prépare à accueillir les scrutins présidentiel, législatif et local le 26 août 2023. Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes durant cette période cruciale, le ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha, a annoncé la fermeture des frontières terrestres et maritimes à partir du vendredi 25 août à minuit jusqu’au samedi 26 août à minuit. Cette mesure vise à limiter les mouvements transfrontaliers et à maintenir un climat de sécurité lors des élections.

Lors d’une conférence de presse, Lambert Noël Matha a souligné que le transport aérien resterait néanmoins opérationnel, étant donné qu’il est soumis aux normes et réglementations aériennes en vigueur. Cette décision témoigne des efforts déployés par le gouvernement pour veiller à ce que les opérations électorales se déroulent sans heurts tout en limitant les risques de perturbations.

Parallèlement à cette annonce, le ministre a appelé les acteurs politiques engagés dans les élections à maintenir un climat apaisé. Il a également condamné les incidents de violence survenus récemment dans certaines régions du pays, dont Lastoursville, Makokou et Koulamoutou. Ces échauffourées ont suscité des inquiétudes quant à l’impact potentiel sur le bon déroulement des élections.

Alors que près de 847 000 électeurs sont appelés à participer aux élections présidentielle, législatives et locales, le Gabon se prépare à un moment crucial de son histoire politique. Dans un contexte où l’actuel président, Ali Bongo Ondimba, aspire à un troisième mandat face à une opposition composée de 14 candidats, l’attention se tourne désormais vers la manière dont le pays gérera ces élections et sur les résultats qui en découleront.