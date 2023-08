Gabon: Ali Bongo placé en résidence surveillée, plusieurs personnes arrêtées

Le désormais ancien président de la République du Gabon est placé en résidence surveillée après le coup d’État. L’information est donnée par un communiqué du Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) qui a pris le pouvoir dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août 2023.

Le Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) a informé la communauté nationale et internationale que « Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée » et qu’il est « entouré de sa famille et de ses médecins ».

Les putschistes ont également annoncé l’arrestation de plusieurs collaborateurs de l’ancien président pour des infractions graves. Il s’agit de Nourredine Bongo Valentin, Ghyslain Nkoulou, Mohamed Saliou, Abdoul Osséni, Jessy Ela Ekoga, Steve Nzegho Dieko, Cyriaque Mvourandjiami.

Ils sont accusés de « haute trahison contre les institutions de l’État, détournement massif des deniers publics, malversations financières internationales en bande organisée, falsification de la signature du président, trafic de stupéfiants et corruption active ». Le CTRI a indiqué qu’une enquête est ouverte par les autorités compétentes pour identifier les responsables afin que les coupables puissent répondre de leurs actes.