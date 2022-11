G20 à Bali: face-à-face entre Joe Biden et Xi Jinping, pour renouer le dialogue

Joe Biden et Xi Jinping se rencontrent ce lundi à Bali au sommet du G20, pour la première fois « physiquement » depuis l’arrivée du démocrate à la Maison-Blanche en 2021.

A la veille du sommet du G20, les dirigeants chinois et américain, rivaux systémiques en Asie du Sud-Est, doivent se rencontrer ce lundi pour la première fois depuis l’élection du président démocrate. Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping doivent se retrouver pour un face-à-face très attendu lundi 14 novembre, pendant lequel Washington veut établir des « garde-fous » et Pékin espère remettre des relations très tendues « sur la bonne voie ».

L’entretien a des relents de guerre froide et la Maison Blanche a évoqué la nécessité d’établir les « lignes rouges » des deux pays pour disposer de « garde-fous » et éviter le basculement vers un conflit, selon un responsable de la Maison Blanche. Les deux dirigeants se sont entretenus par téléphone ou vidéo à cinq reprises depuis que Joe Biden est entré à la Maison Blanche, mais jamais en face-à-face, et ils se connaissent depuis 2017.

La Chine a déclaré lundi espérer que l’entretien remette les relations bilatérales « sur la bonne voie ». « Nous espérons que les Etats-Unis se joindront à la Chine afin de gérer de façon appropriée nos divergences, promouvoir une coopération mutuellement bénéfique », a détaillé Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Outre le refus de la Chine de condamner l’invasion russe, Washington et Pékin sont à couteaux tirés sur des questions allant du commerce aux droits humains dans la région chinoise du Xinjiang, en passant par le statut de Taïwan.