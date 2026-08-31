G20 à Asheville : le Trésor américain exclut plusieurs médias, l’Afrique du Sud et le Brésil absents

La réunion des ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales du G20, qui se tient jusqu’à ce lundi 31 août à Asheville, en Caroline du Nord, sous la présidence américaine, est marquée par l’exclusion de plusieurs médias et par l’absence de représentants sud-africains et brésiliens. Le département du Trésor américain a refusé d’accréditer des journalistes de plusieurs grands médias, dont Bloomberg News et le New York Times, rapporte l’AFP.

Bloomberg, qui n’a reçu aucun laissez-passer pour ses journalistes basés aux États-Unis, en France, en Italie, au Japon et en Chine, a dénoncé une « atteinte à la liberté de la presse et à la transparence vis-à-vis du public ». Le New York Times a rapporté que son journaliste chargé de couvrir le Trésor s’était également vu refuser l’accès, tout comme un reporter du Wall Street Journal.

Le Trésor américain n’a fourni aucune explication publique à Bloomberg pour ce refus. Il a indiqué avoir accrédité près de 300 membres des médias et a affirmé attendre d’eux une couverture « factuelle » et non « sensationnaliste ».

Sur le plan diplomatique, l’Afrique du Sud, membre du G20, n’a pas été conviée à cette réunion : Washington l’accuse, sans apporter de preuves, de persécuter les fermiers blancs du pays. Le Brésil, de son côté, n’a pas envoyé de représentant, le gouvernement du président Lula da Silva affichant une distance vis-à-vis des positions américaines.

Washington cible également l’Iran

Au-delà de ces tensions, les États-Unis profitent de cette présidence du G20 pour intensifier la pression sur l’Iran. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, doit faire valoir lors d’entretiens bilatéraux la nécessité de mesures commerciales renforcées contre Téhéran, menaçant d’isoler du système financier occidental les pays qui commercent avec l’Iran.

Les conclusions de cette réunion ministérielle doivent être rendues publiques à l’issue des travaux, ce lundi 31 août.