Fusion UPR-LNA: Dr Laurent de Laure Faton justifie son opposition à cette alliance

Le projet de fusion entre le parti Union progressiste , le Renouveau et le parti La Nouvelle Alliance (LNA) ne fait pas l’unanimité au sein de la formation politique conduite par l’ancien ministre Théophile Yarou. Le secrétaire général du parti Dr Laurent de Laure Faton est l’une des voix hostiles à ce projet de fusion.

Des discussions sont en cours entre le bureau politique du parti union progressiste le renouveau et les responsables du parti LNA dans la vision de mise en commun des actifs de ces deux formations politiques. Mais ce projet de fusion rencontre des résistances au sein du parti La Nouvelle Alliance.

Reçu ce dimanche 18 Septembre 2022 sur l’émission « Cartes sur table » de la radio Océan fm, le secrétaire général du parti La Nouvelle Alliance a exposé ce qui le conduit à faire opposition à ce projet de fusion.

Au micro de Océan fm ce dimanche, Laurent De Laure Faton a fait savoir que le projet de fusion entre sa formation politique et le parti Union Progressiste , Le Renouveau a été débattu au niveau du bureau de LNA et la majorité des membres du bureau politique est favorable à ce projet.

« Aujourd’hui, on peut dire que le processus de fusion est en cours. S’il y a fusion ou non avec l’Union progressiste Le renouveau, personne ne peut le dire à l’heure actuelle. La dernière fois, nous avons fait une réunion au niveau du Bureau exécutif national au cours de laquelle, la question a été évoquée. Chacun a donné ses arguments. Il a été demandé que chacun se positionne par rapport au choix. Chacun s’est positionné« , a confié le jeune acteur politique qui précise que la majorité est déjà acquise à cette cause.

Contrairement à ce que l’on peut penser, précise Laurent De Laure Faton, ce n’est pas seulement le parti de Joseph Djogbénou qui a discuté avec La Nouvelle Alliance. Le parti a discuté avec toutes les forces politiques et une décision devait être prise en congrès qui est l’instance suprême du parti. C’est pour cette raison d’ailleurs que Laurent De Laurent Faton dénonce la communication biaisée qui se fait autour des négociations en cours avec le parti Union Progressiste, le Renouveau.

Le choix de l’UPR paraît un choix aventureux…

Selon le secrétaire général du parti La Nouvelle Alliance (LNA), le choix du parti Union Progressiste , le Renouveau n’est pas le meilleur choix pour leur parti. Opérer ce choix signifie pour Laurent De Laure Faton un reniement de soi, de son identité; un refus d’assumer ses ambitions.

« A mon niveau, mes ambitions, mes rêves personnels ne concordent pas à ce jour avec la proposition faite par l’Union progressiste Le renouveau« , a-t-il fait savoir.

Entamer une liaison avec l’union progressiste le renouveau dans la 19è et 20è circonscription électorale c’est prendre le risque selon Laurent De Laure Faton de se voir fermer toutes les portes de ces fiefs électoraux.

La deuxième raison avancée par le secrétaire général de LNA pour justifier son opposition à la fusion de sa famille politique avec le parti Union Progressiste, le Renouveau, est la posture de suffisance affichée par le parti présidé par l’ancien président de la cour constitutionnelle.

Le jeune acteur politique dénonce la volonté de l’UPR de caporaliser l’espèce politique en phagocytant toutes les autres formations politiques. L’objectif selon lui est le contrôle du pouvoir politique pour de longues années. Une invasion politique qui, à croire Laurent De Laure Faton va en désavantage du parti LNA.