Frédéric Lopez à la rescousse d’une fan victime d’un brouteur

Arnaque en ligne, usurpation d’identité et pertes financières : malgré la médiatisation récente d’affaires similaires, des « brouteurs » continuent de sévir. Deux femmes, identifiées dans la presse comme Marie-Josée et Marie-Paule, ont été victimes d’un imposteur se faisant passer pour l’animateur Frédéric Lopez, entraînant des pertes financières importantes et des interventions publiques de l’animateur pour tenter de lever la supercherie.

Selon des informations publiées par Voici, la victime nommée Marie-Josée aurait été contactée par un individu se présentant comme Frédéric Lopez. Derrière ce faux profil se trouverait un homme identifié comme Christ, âgé de 28 ans et de nationalité ivoirienne. Progressivement mise en confiance, Marie-Josée aurait pris la décision de quitter la France pour se rendre à Abidjan, en Côte d’Ivoire. La relation factice lui aurait coûté près de 100 000 euros, selon les éléments rapportés. Face à l’emprise subie par sa mère, le fils de Marie-Josée a déposé plainte pour abus de faiblesse et escroquerie sentimentale sur personne âgée.

Dans un second dossier relaté par la même source, une autre femme, identifiée comme Marie-Paule, a également été dupée par un compte usurpant l’identité de l’animateur. Cette deuxième victime aurait perdu plus de 65 000 euros. Touchée par le décès de son frère et rendue vulnérable par le souvenir d’une maladie familiale — l’imposteur aurait évoqué un cancer des poumons, rappelant le décès du frère de la victime — Marie-Paule a progressivement cru entretenir une relation réelle avec la personne prétendue être Frédéric Lopez.

Intervention de l’animateur et conséquences pour les victimes

Confronté à ces impostures, Frédéric Lopez est intervenu publiquement. D’après Voici, il a accepté d’enregistrer une vidéo adressée à Marie-Paule pour lui signaler la supercherie et la dissuader de poursuivre les versements d’argent. Dans cette vidéo, diffusée lors d’un reportage diffusé le 31 janvier dans Grands Reportages sur TF1, l’animateur a déclaré : « Je ne suis pas malade, je vais très bien, je ne vous ai pas demandé d’argent. Je ne vous demanderai et je ne demanderai à personne de l’argent. »

Pour Marie-Paule, la diffusion de cette vidéo aurait permis de prendre conscience de la fraude. Elle n’a cependant pas porté plainte et n’a pas récupéré les sommes versées. Les médias rapportent qu’elle a été placée sous tutelle et qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique pour faire face à sa solitude.

Les cas décrits s’inscrivent dans un phénomène plus large d’escroqueries sentimentales et d’usurpations d’identité en ligne, fréquemment qualifiées de « brouteurs » dans la presse francophone. Ces arnaques reposent le plus souvent sur la création de profils falsifiés, la mise en confiance progressive des victimes et des demandes d’argent justifiées par des prétextes émotionnels ou médicaux. Les procédures judiciaires évoquées dans ces dossiers incluent des plaintes pour abus de faiblesse et escroquerie sentimentale, motifs cités par la famille de Marie-Josée dans le dépôt de plainte.