Frédéric François : « Slimane est un artiste formidable »

À 74 ans, Frédéric François reste l’une des voix les plus présentes de la chanson romantique francophone : plus de cinq décennies de carrière, des tubes marquants depuis 1972 et une tournée qui le conduit encore en salle — le chanteur se produira le 20 mars au Pasino de La Grande-Motte — preuve d’une longévité rare dans le milieu musical.

Son parcours s’est construit autour de titres emblématiques comme Jean et Je voudrais dormir près de toi, sortis en 1972. Face à l’arrivée du disco, Frédéric François a su adapter son répertoire et rebondir avec des succès tels que Je t’aime à l’italienne, avant d’enchaîner avec Mon cœur te dit je t’aime et Et si on parlait d’amour. Au fil des décennies, il s’est imposé comme un ambassadeur du romantisme et de la chanson populaire, conservant un public fidèle et multi-générationnel.

Le chanteur a expliqué les raisons de sa longévité artistique dans différents entretiens : au-delà de la passion, il invoque l’attachement du public. Il a également évoqué des aspects plus personnels de sa vie, notamment le fait d’avoir gardé son mariage secret à la demande de sa maison de disques, une décision qu’il a reconnue avoir mal vécue.

Le chanteur à cœur ouvert sur sa carrière

Frédéric François continue de se produire en concert et d’alterner anciens succès et nouveaux titres. À propos de ses motivations, il a déclaré à Midi Libre : “C’est d’abord ma passion. Ensuite, j’ai la chance d’avoir un public d’une fidélité incroyable qui remplit toutes les salles. Je sais que je leur apporte de la joie, du bonheur et de l’espoir”. Ces propos soulignent l’importance qu’il accorde à la relation avec son public et au partage scénique.

Interrogé sur ses projets et son avenir sur scène, le chanteur a exprimé son attachement à la scène : “Je continuerai jusqu’à mon dernier souffle parce que cette communion est extraordinaire. Les gens viennent retrouver les souvenirs de leur jeunesse. Mes chansons se transmettent désormais sur trois générations”. Il a décrit l’émotion des concerts, en particulier les instants où de jeunes spectateurs, au premier rang, tendent les mains durant les vingt dernières minutes des spectacles pour retrouver les morceaux qui ont marqué leur enfance.

Au-delà de son propre répertoire, Frédéric François prend parfois position sur la scène contemporaine. Dans un entretien accordé au magazine Nous Deux, il a cité quelques artistes de la nouvelle génération qui retiennent son attention, en exprimant notamment son admiration pour Slimane : “J’aime beaucoup Slimane. C’est un artiste formidable, qui a une voix bien à lui, qui chante bien et avec beaucoup d’émotion. Il a beaucoup de charisme”. Une prise de parole qui, selon le récit de l’entretien, avait sûrement fait plaisir au papa d’Esmeralda.