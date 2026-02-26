Fred Testot incarnera le rôle principal dans l’adaptation de l’affaire du Grêlé

M6 a lancé le tournage d’une adaptation télévisée de l’affaire du « Grêlé », l’affaire criminelle liée à François Vérove, ancien gendarme et policier accusé de plusieurs meurtres et viols. Le téléfilm, au titre provisoire Le Grêlé , a commencé à être filmé le 26 février en région de Liège, en Belgique, et se poursuivra jusqu’au 20 mars ; la chaîne indique que la diffusion interviendra ultérieurement.

M6 a lancé le tournage d’une adaptation télévisée de l’affaire du « Grêlé », l’affaire criminelle liée à François Vérove, ancien gendarme et policier accusé de plusieurs meurtres et viols. Le téléfilm, au titre provisoire Le Grêlé, a commencé à être filmé le 26 février en région de Liège, en Belgique, et se poursuivra jusqu’au 20 mars ; la chaîne indique que la diffusion interviendra ultérieurement.

François Vérove, identifié comme « Le Grêlé », a été accusé de cinq meurtres et de multiples viols commis durant les années 1980-1990. Après des décennies au cours desquelles il a échappé aux forces de l’ordre, il a mis fin à ses jours en septembre 2021 au Grau-du-Roi (Gard). Son corps a été retrouvé sur un matelas ; les enquêteurs ont souligné la présence d’une importante quantité de médicaments.

Les enquêteurs ont retrouvé, aux côtés du corps, un message laissé par Vérove et une lettre manuscrite. Le premier document comportait la mention : « Le 27 septembre 2021. Mon nom est François VEROVE. Je viens de me SUICIDER, EN CAS DE COMA NE PAS TENTER DE ME REANIMER, MERCI« . La lettre destinée à son épouse, longue de deux pages, commence par « Ma chérie, je vais t’expliquer pourquoi j’ai dû partir » et comporte des aveux évoquant une « rage folle » et des passages où il reconnaît le besoin de « détruire, salir, tuer quelqu’un d’innocent », selon les extraits rendus publics.

Publicité

M6 s’empare de l’affaire du Grêlé

Cinq ans après le suicide de François Vérove et alors que certaines zones d’ombre subsistent dans le dossier, la chaîne M6 a décidé d’adapter cette affaire à l’écran. Le projet est présenté sous le titre provisoire Le Grêlé et se tourne actuellement en Belgique. Le choix du centre de production et des lieux de tournage n’a pas été détaillé par le diffuseur.

Le comédien Fred Testot, connu pour son duo avec Omar Sy, interprétera le rôle principal. Il est accompagné au casting de Anne Marivin, qui incarnera l’épouse du personnage, et de Laura Sepul, désignée pour jouer une juge d’instruction. Dans le système judiciaire français, la juge d’instruction est la magistrate chargée de conduire les investigations pénales contradictoires dans les affaires graves, mission qui sera au cœur de la représentation dramatique selon les éléments de casting communiqués.

Le calendrier du tournage, fixé du 26 février au 20 mars en région liégeoise, a été confirmé par la production. Aucun calendrier de diffusion précis n’a été communiqué pour l’instant par M6.

Publicité