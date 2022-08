Franko : interpellé sur sa carrière, l’auteur du titre « Coller La Petite » répond à un abonné

Kinguè Franck Junior, alias Franko, qui s’est fait connaître du public, via sa célèbre chanson « Coller La Petite », a, complètement, disparu de la circulation. Depuis juillet 2015, où le jeune rappeur camerounais a sorti ce fameux morceau, qui a suscité une vive polémique, l’artiste n’a plus sorti de projet, ce qui lui attire des piques. Interpellé par un internaute sur sa carrière, Franko répond au curieux internaute.

« Coller La Petite » fait partie des chansons, qui ont fait danser le Cameroun et l’Afrique de l’ouest, entre autres, dans les années 2015. La célèbre chanson, dont l’auteur s’appelle Kinguè Franck Junior, alias Franko, n’est, apparemment, plus à l’ordre du jour, tant elle n’est plus jouée sur les ondes des médias. Pire, Franko, lui-même, a, complètement, fondu dans la masse. En d’autres termes, le rappeur, depuis la sortie de ce fameux projet musical, a disparu du devant de la scène.

Franko serait-il en manque d’inspiration ou de moyens financiers, pour descendre, à nouveau, dans les bacs ? En tout cas, depuis quelques temps, les détracteurs du rappeur lui cherchent des poux.

« Épousez-les et enceintez-les. »

Dernièrement, en effet, un abonné du rappeur, sous le coup de l’humour, a taclé l’auteur du titre « Coller La Petite ». L’internaute a demandé : « Grand, tu ne chantes plus ? On a déjà fini de ‘coller la petite’, on fait quoi d’autre, grand ? »

Comme la réponse du berger à la bergère, et sur le même ton d’humour, le rappeur a montré la voie à suivre, en ces termes : « Épousez-les et enceintez-les. »

Pour rappel, « Coller La Petite » doit son succès, en partie, grâce à la censure du préfet du département de la Mifi, dans la région de l’Ouest, le 2 novembre 2015. L’autorité publique avait interdit la vente, la diffusion et la promotion de la chanson, qualifiant les paroles d’obscènes. Cette campagne anti-« Coller La Petite » avait, plutôt, contribué à attiser la curiosité de l’opinion publique, faisant grimper les chiffres, en termes de vente.