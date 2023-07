Franklin Nyamsi : le professeur poursuit RFI en justice, la raison

- Publicité-

Le Pr Franklin Nyamsi, ancien conseiller de l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, envisage de porter la Radio France Internationale (RFI) devant la justice pour une affaire de diffamation, selon ActuCameroun.

Dans un article publié le 17 juillet puis édité le lendemain, RFI s’est penché sur « Influences russes en Afrique ». À l’automne, la Radio cite le professeur Franklin Nyamsi comme l’un des panafricanistes que suivent Moscou en Afrique.

« Dans sa croisade contre cet « Occident décadent », Moscou peut compter sur le soutien de certaines personnalités qui se présentent comme panafricanistes. Kemi Seba, Nathalie Yamb, ou Franklin Nyamsi, des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux à leur actif, ont pour mission de défaire l’emprise française en Afrique et construire un nouveau narratif à la gloire de Moscou« , peut-on lire dans l’article.

Cela a provoqué la réaction du professeur Franklin Nyamsi, qui envisage de poursuivre le média en justice. « Dès lors qu’un intellectuel, un activiste ou un militant africains ne sont point soumis à la Françafrique, il faut absolument, pour les huiles de RFI, décréter qu’ils sont les valets de Moscou. J’ai l’intention de soumettre ces déclarations de RFI à mon Collectif d’Avocats et d’envisager une plainte pour diffamation, pour calomnie et pour atteinte à mon honneur et à ma probité contre RFI. Suggérer que je suis en mission pour Moscou, c’est vouloir me livrer aux opérations HOMO des RG Français. Je ne laisserai pas passer cette dérive attentatoire à ma liberté, à ma probité et à ma vie« , a-t-il réagi sur Twitter.