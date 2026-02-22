François Berléand sur ses filles : ‘Elles ne sont pas agréables’

François Berléand , visage familier du cinéma et du théâtre français, évoque sa vie de couple et son rôle de père lors de son passage sur le plateau de C à vous le 21 février 2026. L’acteur, connu pour ses rôles dans Les Choristes, la saga Transporter ou encore Place Vendôme, revient sur sa relation de longue date avec Alexia Stresi et sur ses rapports parfois tendus avec leurs jumelles âgées de 17 ans.

François Berléand, visage familier du cinéma et du théâtre français, évoque sa vie de couple et son rôle de père lors de son passage sur le plateau de C à vous le 21 février 2026. L’acteur, connu pour ses rôles dans Les Choristes, la saga Transporter ou encore Place Vendôme, revient sur sa relation de longue date avec Alexia Stresi et sur ses rapports parfois tendus avec leurs jumelles âgées de 17 ans.

Acteur de théâtre et de cinéma depuis plus de quarante ans, François Berléand a construit une carrière abondante au fil de rôles marquants. Outre ses apparitions dans des succès populaires comme Ma petite entreprise ou Capitaine Conan, il a gagné une notoriété internationale grâce à la série Transporter avec Jason Statham. Côté vie privée, il partage sa vie avec Alexia Stresi, rencontrée pour la première fois en 1999 sur le tournage de Promenons-nous dans les bois, puis devenue sa compagne depuis 2004.

Lors de l’entretien, l’acteur a livré des confidences sur sa vie familiale, abordant la gestion du temps entre scène et foyer, ainsi que les choix scolaires de ses filles. Il a précisé qu’il voit peu ses filles en semaine en raison de ses obligations théâtrales et a évoqué l’une des jumelles qui s’oriente vers des études de médecine, une voie scientifique qu’il admire car il n’a pas pu emprunter lui‑même pour des raisons scolaires.

Une relation discrète et un rôle paternel attentif

François Berléand décrit sa relation avec Alexia Stresi comme discrète mais solide. « Je vis depuis vingt ans avec Alexia et c’est un vrai bonheur. Elle est une formidable écrivaine et elle m’épate chaque jour. Notre vie ensemble est remplie de tendresse et de complicité », a‑t‑il déclaré à La Tribune Dimanche, soulignant le soutien mutuel et la stabilité du couple sur plus de deux décennies.

Sur son rôle de père, l’acteur se montre lucide et affectueux. Il admet ne pas toujours pouvoir consacrer beaucoup de temps à ses filles en semaine : « Je les vois 1 heure juste avant de partir au théâtre et puis le dimanche, je déjeune, le samedi aussi. Et sinon, on se voit très, très peu », a‑t‑il confié au journaliste Mohamed Bouhafsi. Berléand rappelle qu’il a été un « papa poule » durant leur enfance, soulignant l’intensité des soins et de la présence dont il a fait preuve lorsqu’elles étaient petites.

Face à l’adolescence des jumelles, il note un changement de dynamique familiale. « Maintenant, elles ont 17 ans. C’est elles qui sont moins poulettes par rapport à moi. Elles ne sont pas très agréables par moment », a‑t‑il indiqué, tout en précisant qu’il savoure les rares moments passés ensemble. À propos de l’avenir scolaire, il s’est réjoui qu’une de ses filles se dirige vers la médecine : « J’ai la chance, j’ai des jumelles de 17 ans. Une va être médecin. Elle va faire médecine, elle est très, très bonne en sciences, en physique, en chimie ».

