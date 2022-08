Francis Mvemba : en réalité, son mariage avec Coco Emilia aurait été financé par …

Francis Mvemba s’est marié à Coco Emilia, le samedi 10 avril 2021, à Yaoundé, au Cameroun. Quelques mois, plus tard, le couple s’est retrouvé dans une rocambolesque affaire de divorce. Alors que l’affaire semblait moisir dans les tiroirs, un proche de la famille du Congolais a, récemment, fait de troublantes révélations, notamment, sur la vraie origine du financement de son mariage pompeux avec l’influenceuse camerounaise.

L’un des mariages de célébrités africaines, qui aura le plus retenu l’attention des médias sociaux, c’est, sans conteste, celui de Coco Emilia et Francis Mvemba. Pour rappel, l’influenceuse camerounaise et l’homme d’affaires congolais se sont mariés, le samedi 10 avril 2021, à Yaoundé, au Cameroun. Selon les informations, qui avaient été distillées çà et là, la cérémonie pompeuse de cette union a été financée par Biscuit de Mer. Cette version a fait le tour des réseaux sociaux, avant d’être démentie, récemment, par un proche de la famille du Congolais.

Un découvert de 40 000 euros

En effet, à en croire des révélations de ce proche de la famille du Congolais, contrairement à la version qui avait été servie à l’opinion publique, le mariage de Coco Emilia et Francis Mvemba n’a pas été financé, ni par l’un, ni par l’autre. Selon l’auteure de ces révélations fracassantes, Francis s’est servi de la carte bancaire d’un proche de son ex-femme, à l’insu de Coco Emilia. En termes clairs, si le mariage princier des deux célébrités africaines a été un succès, c’est grâce à la générosité d’un proche de l’ex-femme du Congolais, du nom de Céline.

D’après les dires de la révélatrice, avant de s’envoler pour le Cameroun, Francis Mvemba avait laissé entendre qu’il effectuait un voyage d’affaires. Pour cela, précise la source, le Congolais aurait fait usage de la carte bancaire de de ladite Céline, débitant la somme de 40 000 euros du compte du « Bon Samaritain ». « Céline lui a donné sa carte et c’est cette carte qu’il a donnée à Coco Emilia, pour financer le mariage. », a révélé la proche de famille. « Il a mis à découvert la carte de Céline à hauteur de 40 000 euros. Coco ne savait pas tout ça. », a-t-elle ajouté.

En outre, explique la même personne, le Congolais serait, toujours, en couple avec Pascaline, la mère de ses trois enfants, en plus d’être marié à Coco Emilia. « Francis serait, toujours, en couple avec Pascaline, la mère de ses trois enfants. », a révélé la même source, proche de la famille de l’homme d’affaires.