Francis Mvemba : après la signature de son contrat avec Life Tv, quelle sera son émission ? (photo)

Depuis quelques heures, l’une des informations, qui affolent les réseaux sociaux, notamment, du côté de Côte d’Ivoire, est l’arrivée de Francis Mvemba en terre abidjanaise. Débarqué dans la capitale économique ivoirienne, depuis hier, mercredi 21 septembre 2022, l’ex-mari de l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia, vient de signer un contrat avec Life Tv. Après avoir paraphé ce protocole d’accord avec la chaîne, détenue par Fabrice Sawegnon, quelle sera l’émission que l’homme d’affaires congolais aura à présenter ?

Selon les informations des médias ivoiriens, Francis était dans les locaux du Groupe Life, quelques heures, après son arrivée en terre ivoirienne. L’homme d’affaires congolais, qui a bénéficié d’un accueil chaleureux, dès sa descente d’avion, à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, a le vent en poupe, à en juger par les termes élogieux que des jeunes gens lui ont balancés, alors que monsieur Mvemba essayait de se frayer un chemin, au milieu de cette foule immense, venue l’accueillir.

Sur les pas d’Hamond Chic

Puisque la célébrité congolaise avait, déjà, été vu, aux côtés de Fabrice Sawegnon, le patron du Groupe Life, propriétaire de la chaîne Life Tv, l’opinion publique avait, vite fait, de faire le lien, au sujet d’un certain projet commun, entre l’influenceur congolais et le communicateur ivoirien.

En effet, alors que les spéculations allaient bon train, la presse locale vient de révéler la nouvelle, selon laquelle un contrat a été signé entre Life Tv et Francis Mvemba. En légende d’une photo, sur laquelle Fabrice Sawegnon est vu, en compagnie de Francis Mvemba, le patron du Groupe Life a écrit : « C’est signé ! With the real one, Francis Mvemba, Only Life TV. »

Même si c’est, déjà, connu que la célébrité congolaise fait, dorénavant, partie du personnel de Life Tv, les sources n’ont pas précisé le type d’emission que le sieur Mvemba aura à présenter. Au-delà de tout, l’autre question, qui revient, sans cesse, est de savoir si le Congolais vient avec sa propre émission, ou s’il va présenter un programme, préparé par l’équipe-Sawegnon.

Dans tous les cas, étant donné que l’information, relative à la signature de ce contrat, n’a pas été mise sous le boisseau, il est fort probable que, dans les heures ou les jours à venir, l’opinion publique en apprendra, un peu plus, sur la nouvelle casquette de l’ex-mari de Coco Emilia.