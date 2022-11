Francis Mvemba: 5 mystères que vous devez découvrir sur l’époux de Coco Emilia

Reçu sur l’émission life week-end du vendredi dernier, Francis Mvemba s’est livré à un jeu de questions réponses qui a permis de découvrir, cinq choses très importantes qu’il n’a jamais révélées sur lui même.

Francis Mvemba est un acteur politique congolais marié à l’influenceuse camerounaise Coco Emilia. Au dela de sa profession de diamantaire qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux, découvrez les 5 mystères que Francis Mvemba a bien gardé loin du grand public.

1- Un abstème

Sur instruction de sa mère, Francis Mvemba s’abstient de prendre des boissons alcoolisées , de fumer et de se tatouer le corps. « Je voulais fumer, boire et me tatouer mais ma mère m’a dit non », a t-il confié. L’homme d’affaire congolais révèle que la première fois qu’il a pris de l’alcool, c’était le jour de son mariage avec Coco Emilia.

2- un homme complet à 17 ans

A 17 ans, Francis Mvemba avait un objectif fixe pour sa vie. C’est à cet âge qu’il a commencé par confier ses ambitions à sa mère qu’il a considère comme sa « pote ». C’est également à ce moment de sa vie, qu’il a commencé à jeûner et prier tous les vendredis.

3- son premier et dernier amour

Pour Francis Mvemba, son premier et dernier amour est une seule personne. « C’est bizarre hein, mon premier amour c’est Emilie et mon dernier amour c’est Emilia », a-t-il laissé entendre.

Emilie, est une femme qu’il a connu dans son enfance et Emilia et l’influenceuse camerounaise Coco Emilia qu’il a épousé récemment. Visiblement, le prénom “Emilie” est devenu un symbole dans sa vie.

4- Un homme à femme

Francis Mvemba a toujours reconnu avoir connu plusieurs femmes avant son mariage avec Coco Emilia. Mais ce qu’il n’a jamais dit, c’est qu’il a connu plus de 500 copines dans sa vie.

5- La rencontre qui a changé sa vie

Une seule rencontre a pu changer la vie de Francis Mvemba. Pour lui, la réussite, c’est 99% de rencontre et 1% de chance.

“J’ai eu la chance de faire la rencontre d’une personne. C’est une personne qui à un moment donné avait besoin de pousser un jeune africain pour pouvoir lui ouvrir les portes de l’Afrique et Dieu m’a fait grâce.” a révélé Francis Mvemba sans plus de détails sur son bienfaiteur qui a fait de lui le diamantaire.