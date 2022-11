France: une étudiante, qui ignorait être enceinte, accouche dans la cantine scolaire

Le 10 novembre à Amiens, une ville du nord de la France, une étudiante de 21 ans a donné naissance à une petite fille en plein milieu de la cantine de son lycée. La jeune femme ignorait qu’elle était enceinte et a fait un déni de grossesse.

C’est le déni de grossesse, le fait d’être enceinte sans en avoir conscience. à Amiens, une ville du nord de la France à 150 Km de Paris, une jeune femme a accouché le 10 novembre dans la Cité scolaire, après un déni de grossesse. Selon le Courrier Picard qui a révèlé l’information ce jeudi, alors qu’elle déjeunait avec des camarades dans la cantine, l’étudiante de BTS de 21 ans s’est plainte d’intenses douleurs en bas du ventre, qui allaient et venaient.

« J’étais tranquillement en train de taper un rapport lorsqu’une surveillante est venue me chercher en me disant qu’une élève était sur le point d’accoucher. Au début, je n’y ai pas cru », raconte Vincent Piquot, manager des équipes du service restauration qui a été appelé pour aider la jeune femme à accoucher, au milieu du réfectoire. « Impossible de se douter qu’elle puisse être enceinte, elle avait le ventre tout plat », se souvient Vincent Picot qui disposait d’une formation de secouriste.

Le manager appelle les pompiers et fait évacuer une partie de la cantine. Mais, il n’a pas été possible d’attendre l’arrivée des secours, le travail avait déjà commencé. Il allonge la jeune femme par terre, la tête sur son sac.

Là, ils utilisent les paravents de la cantine pour créer un coin d’intimité. « Elle m’a dit qu’elle sentait quelque chose qui poussait. Je lui ai dit de mettre ses pieds sur mes genoux et de pousser fort. On voyait déjà la tête de l’enfant ». C’est alors qu’est née une petite fille d’environ 2,5 kg. Il s’agissait bien d’un déni de grossesse. Vincent Piquot a alors prodigué les gestes de secours au nourrisson. « J’étais soulagée quand je me suis rendu compte que la maman et l’enfant allaient bien ».

Le déni de grossesse, qu’est-ce que c’est ?

Le déni de grossesse, désigne le fait de porter la vie, de manière inconsciente, de ne pas être dans la transparence psychique et de ne pas ressentir la grossesse physiquement. On parle de déni de grossesse lorsque la femme apprend qu’elle est enceinte à partir de la quatorzième semaine d’aménorrhée. Il existe deux différents type de déni : le déni partiel et le déni total.

Le déni de grossesse partiel : dans ce cas, la grossesse est découverte avant le terme, plus précisément après le premier trimestre de grossesse. Une fois la reconnaissance du déni de grossesse, le corps de la femme se transforme en quelques heures.

Le déni de grossesse total : dans ce cas, aucune découverte n’est faite au cours de la grossesse. La femme apprend sa grossesse lors de son terme et donc de son accouchement. Et c’est le cas de notre étudiante de BTS de 21 ans qui s’est plainte d’intenses douleurs en bas du ventre alors qu’elle était en plein travail pour donner naissance à une fille qu’elle portait sans savoir. La question préoccupante est: pourra-t-elle reconnaitre le père ?