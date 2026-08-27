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France : un mort et dix blessés après qu’une voiture a percuté des passants à Caen

Une voiture a percuté des passants près de la gare de Caen vers 22 h, mercredi 26 août 2026, faisant un mort et dix blessés selon un premier bilan des pompiers. Le conducteur a pris la fuite avant d’être interpellé à Ouistreham, dans le Calvados.

Léon KABORÉ
Publié le à
Faits divers
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France : un mort et dix blessés après qu’une voiture a percuté des passants à Caen
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Le premier bilan des secours fait état de quatre blessés graves et de six blessés légers. L’impact s’est produit place de la Gare, un secteur fréquenté en soirée autour des accès ferroviaires et routiers de la ville.

Les premières informations relayées après le drame évoquent une altercation survenue avant la collision. Les enquêteurs doivent encore établir si le véhicule a visé délibérément les passants ou si d’autres circonstances ont conduit à l’impact.

Le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue, a indiqué qu’il ne s’agissait a priori pas d’un acte terroriste. Le parquet poursuit toutefois les investigations sur les circonstances de l’impact.

Une enquête a été ouverte pour reconstituer le déroulement précis des faits après la bagarre signalée avant l’impact et préciser les responsabilités du conducteur interpellé dans la nuit.

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