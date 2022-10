France: un avion transportant une ministre a effectué une sortie de piste à Orly

En raison de conditions météorologiques défavorables, un avion dans lequel voyageait la ministre des Collectivités territoriales, Caroline Cayeux, a effectué une sortie de piste à l’aéroport d’Orly jeudi. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les passagers et l’équipage.

Ce jeudi 20 octobre 2022, un drame absolu a été évité de justesse à l’aéroport de Paris-Orly, à 10 km au sud de Paris. En raison de conditions météorologiques défavorables, un avion de la compagnie Fly Amelia est sorti d’une des pistes de l’aéroport d’Orly, sans qu’aucun des 39 passagers et trois membres de l’équipage ne soient blessés.

L’avion transportait notamment la ministre des Collectivités territoriales, Caroline Cayeux. C’est elle-même qui a révélé l’information sur son compte Twitter.

Sortie de piste de retour de Rodez : plus de peur que de mal. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Merci pour vos messages de sympathie, et un immense merci aux sapeurs-pompiers et aux équipes de l’aéroport d’Orly pour leur professionnalisme. pic.twitter.com/kVNkXoTv5a — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) October 20, 2022

Tout commence vers 18h30 quand le commandant de bord précise aux passagers qu’il y a un gros orage et qu’il ne peut pas l’éviter. « Il va falloir se poser maintenant. Il a prévenu que ça risquait d’être sportif », précise Caroline Cayeux.

Une histoire rocambolesque

Finalement, l’appareil réussit à poser ses roues au sol. « J’ai cru que nous étions sortis d’affaires, que ce n’était pas si difficile, explique la ministre. Je l’ai même dit à mon voisin, mon chef de cabinet, pilote à ses heures perdues. » Mais tout ne se passe pas comme prévu. « On s’est vite aperçu qu’on n’arrivait pas à s’arrêter. L’avion ne ralentissait pas et faisait des zigzags comme de l’aquaplaning pour une voiture », raconte la ministre. L’avion a finalement arrêté sa course et tout le monde a pu être évacué.