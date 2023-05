France – Trophées du rap: Aya Nakamura sacrée artiste féminine de l’année aux Flammes

- Publicité-

Les Flammes, la toute première cérémonie des cultures populaires, a livré son palmarès ce jeudi 11 mai 2023 lors d’une soirée organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. Aya Nakamura décroche la Flamme de l’artiste féminine de l’année. Gazo est lui sacré artiste masculin de l’année.

La toute première cérémonie des Flammes, dédiée au rap et ses courants, s’est déroulée dans la nuit de jeudi 11 à vendredi 12 mai 2023 au théâtre du Châtelet, à Paris. Aya Nakamura, snobée aux Victoires de la musique, a été couronnée artiste féminine de l’année.

C’est une belle revanche pour la Franco-Malienne, chanteuse francophone la plus écoutée au monde, jamais récompensée par un prix majeur aux Victoires de la musique. Cette dernière cérémonie ne lui avait concédé qu’un trophée de l’artiste la plus streamée en 2022, distinction purement statistique n’émanant pas d’une décision d’un jury.

Aya Nakamura remporte la Flamme de l'artiste féminine de l'année. #LesFlammes2023 pic.twitter.com/3CzjCmMeLa — Les Flammes (@LesFlammes2023) May 11, 2023

Parmi les autres grands gagnants, Gazo, représentant de la « drill », courant sombre du rap venu de Chicago, a été sacré artiste masculin de l’année et a remporté l’album Spotify de l’année, la plateforme musicale étant partenaire de la cérémonie. Dinos, avec Hiver à Paris, album teinté de mélancolie, reçoit le prix de l’album rap de l’année. « Comme on est devant toute l’industrie (musicale), j’ai envie de dire qu’il faut qu’on soit plus unis », a lâché au micro celui qui était devenu le premier rappeur à chanter aux César, la grande messe du cinéma français, en début d’année.