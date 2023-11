France: trois femmes tuées et un enfant blessé dans un incendie près de Paris

Un incendie s’est déclaré ce samedi dans un immeuble de la banlieue nord de Paris, tuant trois femmes et en blessant sept autres, dont un enfant dans un état critique, ont indiqué les autorités, rapporté par AFP.

La police a indiqué que l’incendie s’est déclaré à 02h00 du matin (01h00 GMT) au rez-de-chaussée d’un immeuble à Stains, une ville à majorité immigrée située à environ 15 kilomètres de Paris.

Les trois femmes victimes sont nées en Haïti et figuraient une femme qui était locataire du troisième étage, sa sœur et une amie qui était restée chez elle après un dîner de famille, selon les autorités. Les pompiers ont retrouvé leurs corps dans la nuit.

L’enfant grièvement blessé, brûlé au deuxième et au troisième degré, est un garçon de six ans qui vivait au premier étage avec ses parents et une sœur de deux ans, qui ont également été blessées, selon les autorités.

Vingt-quatre camions de pompiers et 88 pompiers se sont relayés pour éteindre l’incendie et un pompier a été légèrement blessé. Les autres résidents de l’immeuble ont été évacués et hébergés dans une salle de sport.

Le bâtiment devait être rénové et ses 15 habitants devraient emménager dans des logements temporaires mercredi, selon le maire, Azzedine Taibi. « Le bâtiment n’allait pas s’effondrer, mais divers travaux devaient être réalisés », a expliqué un élu local. Une enquête a été ouverte sur les causes de l’incendie.