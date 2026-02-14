France : Theodora sacrée Révélation féminine de l’année aux Victoires de la musique 2026

La 41e édition des Victoires de la musique, organisée le 13 février 2026 à La Seine Musicale, a consacré une nouvelle figure centrale de la scène francophone : Théodora. À seulement 22 ans, la chanteuse et rappeuse franco-congolaise a été sacrée Révélation féminine de l’année, tout en signant l’une des performances les plus impressionnantes de la soirée avec quatre trophées remportés sur cinq nominations. Un plébiscite qui confirme son ascension fulgurante et son ancrage durable dans l’industrie musicale.

La chanteuse d’origine franco-congolaise Theodora a été sacrée dans la catégorie des révélations féminines lors de la cérémonie des Victoires de la Musique 2026, qui s’est tenue le 13 février. Cette reconnaissance est un sacré tremplin pour l’artiste au croisement de deux cultures musicales.

Surnommée « Boss Lady », Théodora a dominé la cérémonie grâce au succès de son album Méga BBL et à une identité artistique immédiatement reconnaissable. En plus de la Révélation féminine, elle a décroché la Révélation scène pour sa tournée 2025, l’Album de l’année pour Méga BBL et la Victoire de la Création audiovisuelle pour le clip Fashion Designa, réalisé par Melchior Leroux. Ce quadruplé la place parmi les grandes gagnantes de l’histoire récente des Victoires.

Sur scène, l’artiste a livré une prestation remarquée en interprétant Fashion Designa puis Des Mythos, offrant un condensé de son univers hybride mêlant rap, pop et influences afro-caribéennes. Diffusée en direct sur France 2 et sur la plateforme France.tv, sa performance a été saluée comme l’un des temps forts de la soirée, renforçant l’impression de maîtrise artistique et scénique.

Un tremplin professionnel

De son vrai nom Lili Théodora Mbangayo Mujinga, la chanteuse est née le 23 octobre 2003 à Lucerne, en Suisse, dans une famille de réfugiés politiques congolais ayant fui la République démocratique du Congo. Son parcours personnel est marqué par de nombreux déplacements entre la Grèce, le Congo, La Réunion puis plusieurs villes françaises comme Bordeaux, Rennes, Fougères et Saint-Denis. Ce vécu diasporique nourrit profondément son identité musicale. Son père, originaire d’un milieu modeste de Kinshasa, deviendra médecin militaire tardivement, tandis que sa mère, également issue du secteur médical, réorganisera sa carrière pour accompagner la famille.

Encouragée par son frère, le producteur Jeez Suave, Théodora publie ses premiers titres dès 2018. Un premier album en 2021 passe relativement inaperçu, mais l’année 2024 marque un tournant décisif avec le succès de Kongolese sous BBL. Ce titre, mélange audacieux de rap, bouyon antillais et sonorités afro-caribéennes, impose sa signature artistique. En 2025, elle devient la deuxième artiste féminine la plus écoutée en France, confirmant son statut d’étoile montante.

Son album Méga BBL, sacré Album de l’année, s’impose comme un projet générationnel. Porté par des titres comme Kongolese sous BBL, Fashion Designa et Des Mythos, le disque assume une esthétique puissante et revendicative, entre affirmation féminine, audace visuelle et hybridation culturelle. Théodora y façonne une pop urbaine moderne, ancrée dans ses racines congolaises tout en étant pleinement inscrite dans les tendances internationales.

La soirée a également distingué d’autres artistes majeurs. Le prix d’Artiste féminine est revenu à Charlotte Cardin, tandis que Disiz a été sacré Artiste masculin. Sam Sauvage a remporté la Révélation masculine et Helena a obtenu la Victoire de la Chanson originale pour Mauvais garçon, un titre cumulant des dizaines de millions d’écoutes. Le duo électro Justice a été récompensé pour sa tournée, tandis que Nana Mouskouri a reçu une Victoire d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Le groupe Indochine a également été distingué pour sa tournée XXL record.

Lors de ses discours, Théodora a mis en avant son parcours migratoire, sa famille et son équipe, saluant la force des diasporas africaines et revendiquant une musique libre, hybride et sans frontières. Cette prise de parole, à la fois personnelle et symbolique, a renforcé son image d’artiste engagée et consciente de son impact.