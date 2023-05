France: tête-à-tête annoncé entre Emmanuel Macron et Elon Musk à l’Élysée

- Publicité-

Le président français, Emmanuel Macron, va tenir une réunion avec Elon Musk, le milliardaire à la tête de Tesla et de Twitter, à l’Élysée ce lundi matin. Cette rencontre aura lieu dans le cadre du sommet « Choose France » et vise à discuter de l’attractivité de la France ainsi que de ses industries.

L’Élysée a confirmé un tête-à-tête qui aura lieu entre Emmanuel Macron et Elon Musk, précisant que cette réunion sera un pas important pour renforcer les liens entre la France et l’entrepreneur emblématique de la Silicon Valley.

Lors de cette rencontre, Emmanuel Macron et Elon Musk vont aborder plusieurs sujets liés à l’attractivité économique de la France. Le président français va exprimer son intérêt à attirer davantage d’investissements étrangers dans le pays, en mettant en avant les avantages compétitifs offerts par la France en termes d’innovation, de recherche et développement, ainsi que de main-d’œuvre hautement qualifiée. De son côté, Elon Musk va partager son expérience en tant qu’entrepreneur mondial et exprimer son intérêt pour les opportunités d’investissement en France.

Les discussions vont également porter sur l’importance de l’industrie française dans la transition vers des technologies plus propres et durables. Elon Musk, en tant que pionnier de l’industrie automobile électrique avec Tesla, va exprimer son admiration pour les initiatives de la France dans ce domaine et souligner le potentiel de collaboration entre Tesla et les entreprises françaises.