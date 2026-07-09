France Télévisions officialise le départ de Damien Thévenot de Télématin

France Télévisions a confirmé le départ de Damien Thévenot de la présentation de Télématin à partir de la rentrée prochaine. Cette décision marque un nouveau tournant pour l’émission matinale de France 2, qui verra Maya Lauqué prendre les commandes en solo. Depuis plusieurs saisons, Télématin enchaîne les changements de présentateurs, en quête d’une identité stable à l’antenne. Ce départ intervient un an après ceux d’Olivier Minne, Laurence Boccolini et Anne-Sophie Lapix, illustrant une période de profondes transformations pour la chaîne publique.

Créée en 1985 et inspirée du modèle américain Today, Télématin est une émission phare de la grille matinale de France 2. Toutefois, depuis le départ de William Leymergie en 2017, la direction de l’émission semble éprouver des difficultés à trouver une formule durable et attractive pour le public. Damien Thévenot, qui coanimait l’émission depuis le début de la saison aux côtés de Maya Lauqué, fait ainsi partie des nombreux visages qui se sont succédé, à l’instar de Laurent Bignolas, Julia Vignali, Marie Portolano, Thomas Sotto, Julien Arnaud ou encore Flavie Flament.

Lors de la conférence de presse de rentrée de France Télévisions, Philippe Corbé, directeur de l’information, a expliqué cette décision en insistant sur la nécessité d’une « lisibilité éditoriale plus claire » pour Télématin. « Il est important qu’il y ait une seule personne qui incarne l’émission », a-t-il déclaré, évoquant ainsi la volonté de mettre en avant un unique visage pour renforcer la cohérence et la reconnaissance de l’émission auprès des téléspectateurs. Malgré ce départ, Damien Thévenot ne quitte pas le groupe audiovisuel public. Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des programmes, a indiqué que le journaliste de 53 ans restera un « visage extrêmement important de France Télévisions » et qu’il sera impliqué dans de nouveaux projets et formats, encore inédits, à compter de la rentrée.

Télématin : une flopée de nouveautés pour la rentrée

En septembre prochain, Maya Lauqué sera la seule animatrice à la tête de Télématin. Parallèlement à ce changement de présentation, l’émission bénéficiera d’une refonte visuelle complète avec un nouveau plateau et un nouvel habillage. Ce renouvellement ambitionne de moderniser l’émission tout en conservant son ADN, pour mieux répondre aux attentes des téléspectateurs.

En amont de l’élection présidentielle, France Télévisions a aussi annoncé que Francis Letellier prendra en charge la rubrique politique quotidienne des « 4 Vérités », renforçant ainsi l’offre informationnelle proposée dans la matinale de France 2. Ce segment d’interviews politiques vient s’ajouter au dispositif général de l’émission, marquant une intensification de la couverture politique dans le contexte électoral.

Autre nouveauté notable, Agathe Lecaron, ancienne présentatrice des « Maternelles », prendra les commandes de la deuxième partie de Télématin, qui s’étendra désormais jusqu’à 11 heures. Cette seconde partie sera conçue comme un « second souffle » permettant d’aborder les thématiques de la matinée sous un angle plus décontracté et convivial, tout en respectant l’esprit et les valeurs de l’émission. Plusieurs chroniqueurs annoncés dès à présent par Le Parisien accompagneront cette tranche, parmi lesquels Thomas Isle et Florian Gazan.