France : pour Emmanuel Macron, il n’y a pas d’urgence à engager le dialogue avec Poutine

Le président français avait pourtant exprimé en décembre son intention de rétablir un canal de discussion avec son homologue russe, interrompu depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Pour avancer sur ce point, il a dépêché début février son conseiller en politique étrangère à Moscou afin d’esquisser les modalités de cet éventuel échange.

Le président français avait pourtant exprimé en décembre son intention de rétablir un canal de discussion avec son homologue russe, interrompu depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Pour avancer sur ce point, il a dépêché début février son conseiller en politique étrangère à Moscou afin d’esquisser les modalités de cet éventuel échange.

Macron a précisé que toute conversation future avec le Kremlin doit être mûrie entre pays européens afin d’arriver « prêts » au bon moment. Selon lui, il faut d’abord définir clairement les demandes communes : obtenir des garanties pour la sécurité de l’Ukraine tout en veillant aux intérêts du continent.

Le président a listé plusieurs axes qui doivent figurer au cœur de ces démarches : des questions liées à la prospérité, à l’avenir européen et à l’organisation d’un cadre de sécurité adapté au continent. Il a insisté sur la nécessité d’articuler ces objectifs afin que la parole européenne soit cohérente et efficace.

Publicité