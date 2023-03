France: Patrice Talon échange avec les étudiants béninois inscrits à GOBELINS

Profitant de son séjour à Paris, Patrice Talon s’est rendu à l’école GOBELINS pour rencontrer les étudiants béninois qui y sont inscrits. A l’occasion, ils ont présenté au Chef de l’Etat leur projet de fin d’études.

En compagnie des ministres Romuald Wadagni, Ministre de l’Economie, José Tonato, Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, et de Claude Borna, Directrice générale de Sèmè City, le président Patrice Talon était en visite à GOBELINS à Paris. Sur place, la délégation a été accueillie par Dominique Restino, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France et de Erik Anspach, Directeur général de GOBELINS.

L’école GOBELINS a profité de l’occasion pour rappeler « son engagement en faveur de l’émergence de jeunes talents africains, qui représentent 19% d’étudiants de son Master of Arts en Animation, une stratégie soutenue par son partenaire Netflix ».

Il faut rappeler que l’agence Sèmè City est en partenariat avec l’école des GOBELINS. C’est l’une des retombées des nombreux accords signés lors de la dernière visite d’Emmanuel Macron à Cotonou.